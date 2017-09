מלאו כאן את כתובת האימייל

9/2017

רענן תפוסות

זה מה שקורה בחיי כרגע. מרעננת תפוסות. אני אסביר: לפני כמעט שבועיים נסגר הרישום הראשוני למערכת של שנה הבאה ולפני יומיים נפתחה שוב, אחרי ההגרלות בקורסים. לא זכיתי כמעט בכלום! אבל כשנכנסתי למערכת שני קורסים שלא זכיתי בהם היו זמינים לי אז מהר מהר תפסתי מקום :) הבעיה היחידה - הסמינרים!!! יש שניים שאני רוצה. לאחד הייתי רשומה ולא זכיתי בהגרלה, והשני סתם מלא. קיצור עד עכשיו שניהם מלאים ואני כל שניה לוחצת על כפתור "רענן תפוסות" בתקווה שמשהו ישתנה. זה כבר הצליח לי פעם, אבל הפעם זה נראה די חסר סיכוי. במקביל שלחתי מייל מתכנן למזכירות, לא יודעת אם הן יכולות לעזור במשהו (כאילו, בטח שהם יכולות, השאלה אם הן רוצות). אחלו לי בהצלחה ושלא אשאר עם סמינר מעפן :) מצאתי בלוג ממש מגניבבבבבבב שנקרא "דברים שעושים לי טוב" וכל פעם היא מעלה פוסט עם משהו שעושה לה טוב. בלי כותרת, בלי פירוט, בלי כלום..רק חצי משפט כזה...והיא מפאקינג 2011 שם!!!!! הגיעה כבר למספר 797!!! איזה מגניב חח אז בגלל שאני חופרת, החלטתי לקחת כל דבר שעושה לה טוב ולדבר עליו :) זה בטח ייקח לי מלא פוסטים, אבל אתחיל פה ונראה לאן מתקדמים D: 1.לשמו קולות של צחוק מהבית של השכנים - ממ..לא יודעת אם זה מה שהיה עושה לי טוב. למה אני לא חלק מהצחוקים? למה אין לי צחוקים משלי? למה אני עד כדי כך משועממת שאני מקשיבה לשכנים? די מדכא אם חושבים על זה.. 2.להיזכר במשהו מצחיק כשאני הולכת ברחוב ולחייך חיוך דבילי - זה די נחמד, אבל זה לא מה שעושה טוב, זה התוצאה של משהו שעשה טוב :) 3.לא להצליח להירדם מרוב התרגשות ממשהו שיקרה מחר - שוב, זאת התוצאה של משהו טוב שעומד לקרות, לא הסיבה לתחושה טובה. הרי, אני לא ארגיש טוב אם אני לא אצליח להירדם..חוץ מזה, רק תנו לי לעצום יניים ותוך שנייה אין עם מי לדבר, אני לא דוגמא ;) 4.כשמישהו קורא לי, ככה סתם, בכינוי חיבה - אני מתה על זה!!!!!!!!!!!!! אני יכולה להתאהב בשנייה במישהו שקורא לי בכינוי חיבה. האמת, כשאני חושבת על זה, אף אחד מהחברים שלי לא קורא לי בכינוי חיבה...נגיד "נוף" או משהו כזה...היה יכול להיות נחמד. תכלס זה ממיס אותי כשמישהו קורא לי ככה :) 5.כשחברה באה לבית שלי בפעם הראשונה - זה, כאילו, סבבה..אבל...לא הייתי מכניסה את זה במיוחד לרשימת הדברים שעושים לי טוב..זה סתם כיף. 6.נסיעות ארוכות עם מוזיקה והרבה זמן לחשוב - מתה על זהההההה. הכי כיף בעולם. מנקה את הראש. 7.לכתוב מכתב ארוך למישהו שאני אוהבת - לא יודעת. עדיף לחפור פנים מול פנים לדעתי...יותר זורם. חפירות ארוכות? רק פה בבלוג ;) 8.כשמישהו שאני מכירה, אבל אף פעם לא דיברנו, יודע את השם שלי - תכלס עושה לי טוב :) קורה לי לפעמים באוניברסיטה. כי כמעט בכל השיעורים מאז תחילת התואר ישבתי בשורה הראשונה. אז כולם מכירים אותי אבל אני לא מכירה את רוב האנשים. אז אם אני נפגשת עם מישהו, סתם נגיד, בעבודה, הוא יודע שהוא לומד איתי ואפילו יודע איך קוראים לי, ולי אין מושג שהוא בכלל קיים..קצת פדיחות אבל די נחמד D: 9.ריח של בית מלון - אולי תחת כותרת "דברים שעושים לי כיף". נותן תחושת שחרור, רגיעה, ויוקרתיות :) 10.לקרוא את הדף האחרון של ספר שאהבתי במיוחד, ולהיאנח - טוב אחי. 11.לשחק כדורגל עם אח שלי במסדרון של הבית - טוב אחי #2. סתם חח. נו, באמת..בחיים אח שלי ואני לא שיחקנו כדורגל במסדרון של הבית. יותר בכיוון של בנינו אוהלים משמיכות בחדרים. היה כיף ;) 12.ללכת ברחוב ולדמיין שאני פוגשת אותו - אני אלופה בלדמיין, אבל זה נורא. זה כיף לשחק בנדמה לי אבל בתוך תוכי אני יודעת שזה רק בכאילו..אני רק מעמיקה את הפצע ומתרחקת מהמציאות. וואי, זה ממש story of my life. יותר כיף לפגוש במציאות :) 13.ללבוש שמלה בבוקר, למרות שאני נשארת היום בבית - לא ממש..גם ככה אני בעייתית עם שמלות. בבית נשארים עם פיג'מה P: 14.לא להצליח להפסיק לצחוק ברגעים שבהם אסור לצחוק - תכלס! הרגעים הכי מצחיקים בחיים. 15.לשמוע צחוק של תינוק - לא :S 16.ההקלה אחרי שאני בטוחה שהסתבכתי בצרות ומגלה שלי - נכון האמת. 17.יום הולדת - לא ממש. סתם יום מעפן. מילא היו לי מלא חברים לחגוג איתם..אבל לא. חוץ מזה שבשנתיים האחרונות (ובשלוש שנים הקרובות) הוא בתקופת מבחנים אז...כל הזין. 18.דובוני גומי - רק המסוכרים, וגם זה ממצא את עצמו אחרי ביס אחד. 19.ללכת לישון אחרי יום מעייף - כל יום הוא יום מעייף אם בלילה הקודם בקושי ישנתי חחח. קיצור, ללכת לישון. נקודה. אמנם בזבוז זמן של החיים אבל בהחלט עושה טוב. אגב, אני באמת להמציא מטען לגוף, ואז נוכל לצבור אנרגיה תוך כדי שאנחנו ערים. גאוני!! פשוט להיות מחוברים לחשמל או משהו. אם מישהו קורה את השורות האלה ורוצה לגנוב לי את הרעיון ולהמציא את זה, אז בכיף. 20.השניה שבה אני מודה ביני לבין עצמי שהתאהבתי - לא כל כך עושה טוב האמת. כי אני מאבדת את זה די מהר, בדרך כלל מוצאת פגמים או שהאהבה לא מתממשת בפועל. קיצור די מעפן עד כה. 21.לגלות שאני מכירה כמעט את כל השירים של דיסני בעל פה - אפשר להחליף את "דיסני" במשהו אחר? אם המשפט הזה היו נכתב על הלהקות שאני אוהבת אז זה באמת עושה לי טוב!!! 22.להיות במקום הומה אדם ופתאום להריח את הריח שלו - לא..לא יודעת. 23.עוגת שוקולד עם סוכריות צבעוניות - בהתחלה רציתי לרשום "בלי הסוכריות" אבל...קנתה אותי D: 24.דמיון - אוקיי אז כבר דיברנו על זה. אם זה ברמה שאני מגיעה אליה זה די מזיק. צריך להבין איפה עובר הגבול בין חלום בהקיץ לבין אשליה שתתפוצץ לך בפרצוף יום אחד. 25.ללבוש חולצות של אחי הגדול - יש לי אח קטן, והחולצות שלו אמנם יותר גדולות משלי, אבל בחיים לא לבשתי אותן, וגם לא אלבש.. 26.להתעורר משנת צהריים - הייתי אומרת דווקא שהחלק בשינה שהכי עושה לי טוב זה החלק שבו עצמים את העיניים אבל עדיין לא נרדמים. כי זה אומר שאני הלכתי לישון, אבל עדיין מרגישה מה קורה. זה ממש כיף, מרגיע כזה. להתעורר משנ"צ? זה תלוי בנסיבות. בדרך כלל או שאני מגלה שקמתי מאוחר מידי והתבזבז מלא זמן ובאסה, או שכיוון שעון והתעוררתי ממנו, ואז גם באסה. 27.נשיקה על המצח - תלוי ממי ;) 28.לשיר בקולי קולות כשאני לבד בבית - כןןןןןןן!!! 29.להתעורר מחלום טוב - לא. כי זה רק חלום :( זה ממש מבאס האמת. הכי טוב זה להתעורר מחלום רע ולהבין שזה לא באמת קרה. 30.להתגעגע למישהו שאני אפגוש בקרוב - לא יודעת האמת. אין לי פונקציה כזאת של געגוע. אני מוזרה. טוב מתוקים, אני עייפה..נמשיך בפעם אחרת :) Fall Out Boy - Save Rock & Roll איזה שיר יפה 3> פטריק סטאמפ מושלם. לילה טוב, נופארו

נכתב על ידי nofaru , 27/9/2017 23:44