9/2017

Death of a Bee

היי :) הימים האחרונים ממש עמוסים! זה התחיל ממבחן (עוד מעט אספר איך הלך), וממשיך בריצות מטורפות בכל רחבי ירושלים המזעזעת, כי אלינור מתחתנת ואני צריכה שמלה!! החתונה מחר, ואתמול סופסוף מצאתי שמלה. זה היה קשה! אני פשוט נוראית. גם מאוד בררנית בבגדים וגם גוף חרא ששום דבר לא יושב עליו כמו שצריך. הסתובבתי המון במלחה ובממילא. בסוף מצאתי שמלה חמודה בממילא, ב-yanga. עשיתי איזה תיקון קטנטן והיא מוכנה לקרב :) רציתי גם נעליים וכו' אבל הסתובבתי היום באפיסת כוחות ולא מצאתי כלום.. אנעל עקבים שיש לי בבית, תכשיטים פשוטים שאני הולכת איתם ביום-יום.. ויאללה חתונה. יהיה להיט :) שי מתחתן יום אחרי.. חתונת צהריים, אז אני לובשת משהו קצת יותר פשוט, פחות בעיה. אז, המבחן. מועד ג' שאני סוחבת איתי עוד מסמסטר א'.. כבר אין כוח ללמודדדדד!!! אבל - קיבלתי 100!!! D: האמת שבהתחלה קיבלתי 96, אבל נאבקתי, לא וויתרתי, כי הייתי די סגורה על התשובה שעליה איבדתי נקודות. הגשתי ערעור בלי להתייעץ או לשתף אף אחד (סיפרתי רק לשתי חברות שבכלל לא ניגשו למועד הזה). הערעור שלי היה מאוד מנומק, מפורט ועם הסברים חדים. המרצה התרשם לטובה וקיבל אותו!! איזה מרצה חמוד (ותכלס, מגיע לי). החלתי לשתף את כל האחרים שניגשו למבחן ומסתבר שלא מעט עשו אותו דבר כמוני בשאלה ההיא - אבל אף אחד לא ערער. אז, הם אמרו שהם גם יערערו, והראשון ששלח ערעור אמר שלא קיבלו את הערעור שלו!!! עוד שניים הגישו, וההוא שקיבל דחיה על הערעור שלח עוד פעם, והם קיבלו תשובה ש"בזכות נופר הערעור מתקבל"!!! D: קיצור קיבלתי כמה מחמאות חח, זה עשה לי טוב לאגו (; ו... סופסוף 100!!!!!! הקורס הראשון שקיבלתי 100 השנה. ועוד בקורס של 5 נ"ז!!! נקודת אור אחת בשנה המחורבנת הזאת. עכשיו נשאר לי עוד מועד ג' אחד, אחרון, אלוהים יודעים מה התאריך שלו (לא מבינה למה הם כל כך מושכים את זה?!), אבל באופן כללי הוא לקראת סוף ספטמבר.. מקווה שאני אצליח לגייס כוחות כדי ללמוד אליו כמו שצריך. טוב בואו נדבר קצת על משמעות החיים. כן, זה נשמע פואטי ואידיוטי...אבל שניה ברצינות. רק שתדעו, שזה לא קיים. לחיים האלה אין שום תכלית, והנה משפט יפה שראיתי על חולצה של מישהו שהיה איתי באותו אוטובוס בדרך לצפון: ********* אגב אוטובוס, זה מזכיר לי שניה משהו! קניתי רכב!!!!! DDDDDD: לפני שבוע וחצי בערך.. פולקסווגן גולף 2010 בצבע כסף (או כמו שכתוב ברישיון רכב: בז' מטאלי חח). כל כך כיף לא לנסוע באוטובוסים יותר!!! כיף כיף כיף!! הדרך בין הצפון לירושלים היא אחלה, הנסיעה בתוך ירושלים היא משאלת מוות. כל יום שאני לא דורסת מישהו זה מזל משמיים. אנשים לא מחונכים >< זה נורא. ********* בכל מקרה! אז, דיברנו על משמעות החיים, שהיא לא קיימת, והנה משפט מדויק שראיתי על חולצה של מישהו: "אין לנו יעד או מסלול. אנחנו הולכים כדי ללכת והרוח מראה לנו לאן." סופר מדויק. החיים מתחילים, הם לא כתובים או משהו כזה, ואנחנו פשוט זורמים איתם ועם הנפלאות והאסונות שנקרים בדרכינו, עד המוות. אתם יודעים מה? זה קצת כמו תיק אישי. זוכרים את התיק האישי הזה מכיתה א', שתמיד אמרו לנו ש"התנהגתם לא יפה וזה נכתב בתיק האישי"? אין כזה דבר!!! זה לא קיים! אין תיק אישי ואם התנהגת לא יפה בכיתה ג', אז כשתהיה בין 18 ותרצה להתגייס לצבא, לאף אחד לא יהיה אכפת!!! אחד השקרים הכי גדולים ששמעתי בחיים. יודעים מה עוד שקר גדול? משמעות החיים. אין כזה דבר!! משמעות החיים לא קיימת. אנחנו יכולים לשקר לעצמנו שאנחנו נותנים לחיים משמעות, אבל זה פשוט לא נכון. הכל נחתם במוות. מוות הוא לא יעד והוא בטח לא המסלול, אבל הוא מחכה לנו. כשהחיים לא יאירו לנו פנים יותר, הוא יהיה שם לקבל אותנו בידיים פתוחות. ואנחנו נלך אליו. מעניין, למה בעצם? אז זהו! שאי אפשר לשאול למה! כי באמת שאין לזה שום משמעות. בואו נדבר קצת על המשמעות של החיים הספציפיים שלי.. חשבתי על זה קצת בזמן האחרון, ובאמת שהחיים שלי ממש מעפנים. אני לא ממש נהנית. ואז מתחילות השאלות: אז למה את לא יוצאת? למה את לא מבלה? למה את לומדת כלכלה ומנהל עסקים? תלמדי משהו אחר. למה את לא עושה מה שכיף לך לעשות? אז - יש אנשים שהשאלות האלה לא רלוונטיות עבורם. לא לכל אחד יש חלומות שהוא רוצה להגשים. זה לא שאם אני אעזוב את הכל ואתחיל "לחיות את החיים" אני פתאום אהנה. כי אין לי מה להגשים. אין לי שאיפות, אין לי חלומות, אין לי רצונות. אני פשוט זורמת עם החיים.. לימודים, עבודה, קצת חברים וכו'...אבל באמת אין שום דבר שהייתי רוצה לעשות ואני לא עושה. אפשר פשוט להגיד שאין לי משמעות לחיים. לא בקטע של נטיות אובדניות, כן? רק שתדעו, זה עשה לי ממש רע להסתובב ככה לבד ולחפש שמלה. אין לי חברות בנות בצפון, ושתי החברות שיש לי בירושלים לא ממש יכלו לבוא איתי. אחת מתחתנת, והשנייה טסה עוד רגע לחודש ויש לה מיליון סידורים ועוד עבודה להגשה (כן כן, אף אחד לא מסיים פה את השנה הארורה הזאת בצורה נורמלית). קיצור זה היה לי ממש לא כיף. אם הייתי מסתובבת עם חברה, הייתי יכולה ליהנות יותר, אולי למצוא שמלה יותר מהר, או אפילו יותר מאופציה אחת. ואז בסוף כשהיינו מתעייפות היינו יושבות לשתות/לאכול משהו...זה יכל להיות כיף, אם זה היה קורה. בא לי להגיד משהו על השאלון השבועי של ישראבלוג - דבר ראשון, רק שתדעו שאני בישראבלוג כבר הרבה זמן (ברוטו), ופעם השאלון השבועי היה מתעדכן באמת כל שבוע, והוא היה ממש איכותי! באיזושהי נקודת זמן הוא פשוט התחיל להיות מפגר ברמות, וכשחזרתי אחרי כל השנים לישראבלוג, גיליתי שהוא גם כבר לא ממש מתעדכן.. נו, מילא. אז - נכנסתי לראות על מה שואלים הפעם, והשאלון הוא על "אמת", מהי אמת ועוד כל מיני שיט כמו "אם עיוור צבעים אומר שהשמיים אינם כחולים, הוא שקרן?". כן, ממש על הפנים. אבל בכל זאת - יש משהו מעניין ששאלו, שדווקא דיברנו עליו פעם באוניברסיטה. שאלו בשאלון "אם כולם מחליטים שדבר מה הוא אמר, ייתכן שהוא שקר?". לדעתי, בטח שייתכן! אני אסביר: מה זאת האמת הזאת? לגמרי משהו שבני האדם המציאו כדי שיהיה להם נוח. למשל, כסף. שטר של 200 ש"ח, יש לו ערך גבוה, נכון? שווה הרבה, חבל לאבד. אבל מה ההבדל בתכ-תכלס, בין השטר הזה לבין סתם דף מודפס אחר? בעצם, כלום. שטר הוא סתם נייר ממדפסת שבני האדם נתנו לו שם וערך, כדי שיהיה להם נוח. כי אם מישהו רוצה עגבניות ממישהו אחר, לא באמת יש לו כוח לסחוב את הכבשה שלו כדי למכור אותה. הרבה יותר נוח לשים שטר בכיס. וואלה, מצלצל לי מוכר. מה עוד בני האדם עשו כדי שיהיה להם נוח בחיים? אה כן! נתנו להם... משמעות. הרי, אם לא הייתה משמעות לחיים לאף אחד, אז היו פה התאבדויות המוניות ואז היה מלא בלגאן ודם ברחובות ו.. חבל, נכון? הרבה יותר נוח להסתובב ברחוב עם משמעות בכיס :) Panic! At The Disco - Build God, Then We'll Talk בזמן האחרון אני שומעת את השיר הזה הרבה. אני עדיין לא בדיוק יודעת על מה הוא נכתב אבל הוא אחד הטובים שלהם. הקליפ שצירפתי הוא מתוך ההופעה החיה בדנבר ב-22 ביולי 2006. תעשו לעצמכם טובה ותראו ביוטיוב את ההופעה המלאה, כולל קטעי הביניים ששם מראיינים אותם. הם מדברים שם בין היתר גם על מה זה לפרוש מהלימודים (או לוותר עליהם מלכתחילה) לטובת הקמת להקה. ההופעה הזאת שווה כל שניה מהחיים שלכם. תודו לי אחר כך. (אגב, הקליפ האמיתי של השיר הזה - לאמיצים בלבד. לדעתי הכי הזוי שהיה להם עד היום. אזהרת פורנו. רוצו לראות! אתם לא תודו לי אחר כך). לילה מהמם חמודים :) nofaru נ.ב הכותרת!!! שכחתי לספר לכם חח הייתי בבית בצפון, ונשארתי ערה כל הלילה כדי לסיים לכתוב איזו עבודה. פתאום בערך ב-5 בבוקר נכנסה לי דבורה ענקיייייתתתתתתת לחדר! זה היה פחד מוות. יצאתי מהחדר ועמדתי משותקת, מסתכלת עליה. אמא שלי קמה, נראה לי, בסביבות 5:40... והרגה אותה חח זה היה נורא! מזל שבאה ב5 ולא באמצע הלילה.. אחר הייתי עומדת שם שעות, קפואה מפחד. אז.. היה קשה לתפוס אותה, אבל בסוף - DOAB.

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי nofaru , 13/9/2017 23:05