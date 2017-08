מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017

הבנתי מה חסר לי בחיים

אני צריכה חברה טובה. כשהייתי יותר צעירה, ביסודי+חטיבה, הייתה לי חברה טובה. שתינו היינו חכמות (היא קצת יותר ממני אבל לא זכורה לי טיפת קנאה מצידי, תכף אסביר למה טרחתי לציין את זה), שתינו נראות בערך אותו דבר, ראינו אותן סדרות, שמענו אותה מוזיקה פחות או יותר, היינו נפגשות הרבה, היו לנו חברים משותפים..ובתיכון הלכנו לכיתות שונות וככה נפרדה דרכנו כחברות טובות. לא ניתקנו קשר, נשארנו באותה חבורה, אבל זה כבר לא היה אותו דבר, והיום זה קשר "בקבוצה של הווטסאפ" כזה...קיצור לא באמת בקשר. בכלל לא קשר. לא ראיתי אותה (פיזית) כבר בערך שנתיים, אולי אפילו יותר. מחליפות "מזל טובים" פעמיים בשנה וזהו. עברתי צבא, ואני בעיצומה של האוניברסיטה..ואין לי חברה טובה. היו לי חברות לאורך השנים, יש לי חברות גם עכשיו. אבל כל פעם החברות הן תלויות סיטואציה. נגיד היום, יש לי שתי חברות "קרובות" באוניברסיטה. מה זה קרובות? אחת אני באמת אוהבת, ואחת באמת שלא (יסלח לי אולהים חח *למרות שאני לא מאמינה בו*). אבל בכל מקרה, לא רואה את עצמי שומרת על קשר עם מישהי מהן ברגע שנסיים את הלימודים. מה אני מחפשת בחברה טובה? מלא דברים! 1.שתאהב את אותה מוזיקה שאני אוהבת. זה כל כך חשוב!!! למוזיקה יש משמעות כל כך חזקה בשבילי, והחברות שלי באוניברסיטה מסתכלות עליי כאילו אני מוזרה. לא רק שהן לא אוהבות את אותה מוזיקה שאני אוהבת (שזה מובן), לא נראה לי שהן כל כך אוהבות מוזיקה באופן כללי...הן סבבה עם זה אבל לא מעבר. אני צריכה חברה שכשהיא שומעת את המוזיקה שהיא באמת אוהבת, שיתפרק לה הלב כל פעם מחדש, כמו שקורה לי. אני חייבת לחלוק את הרגשות האלה, אחרת פשוט לא נוכל להיות חברות. וגם, עוד משהו בקשר לזה - כשאני אוהבת להקה מסוימת, אני נהיית סטוקרית בקטע מטורף. אני יודעת הכל עליהם. אני חושבת עליהם כל הזמן, כל דבר קטן מזכיר לי אותם או איזשהו שיר שלהם..אני חייבת לחלוק את זה עם מישהו! כל שטות שהם מפרסמים...כל פוסט בפייסבוק/טוויטר/אינסטגרם/סרטון ביוטיוב...חייבת לשתף. חייבת שתהיה לי חברה שגם אוהבת להקות כאילו היא עדיין בת 15 ולא בת 25. 2.שאני אוכל לתייג אותה בפוסטים מפגרים בפייסבוק והיא תתייג אותי ושתינו נצחק ונצא מפגרות וזה יהיה אחלה מבחינת שני הצדדים. זה הדבר הכי כיף בעולם! יש לי כיום שני חברים שאני מתייגת - אחת מהאוניברסיטה (זאת שאני לא אוהבת), היא לא טורחת להגיב אף פעם (!!) ורק מידי פעם איזה לייק..ועוד חבר טוב מהצפון (לא מהאוניברסיטה) שאני מתייגת והוא מתייג אותי ושנינו זורמים על זה. 3.שאני ארגיש חופשי לספר לה הכל. זה, נגיד, משהו שממש כואב לי. אני לא חושבת שאי פעם בחיים שלי היה מישהו שהרגשתי נוח לספר לו הכל. כל מיני קראשים וכאלה (ויש בלי עין הרע בלי סוף..כל יום בא לי על מישהו אחר, גם אם זה סתם לכמה ימים). אני פשוט שומרת הרבה דברים עלצמי, וזה ממש לא כיף. לפעמים סתם בא לי להתבכיין, לפעמים סתם בא לי לשתף, לפעמים בא לי לקבל עצה, לפעמים אני כבר יודעת מה אני רוצה לשמוע ואני רק צריכה אישור. ואולי לא אישור? אולי אני צריכה מישהי שתפתח לי את העיניים לפעמים? זה גם חשוב. ואין לי את זה. כי החברים שיש לי היום..אני לא רוצה להתייעץ איתם. אני פשוט מרגישה שאין טעם. אני מרגישה שאני לא רוצה לפרוק כי פשוט לא בא לי לשתף אותם בדברים הכי אישיים שלי. לא כי אני מפחדת שהם יילכו ויספרו את זה לאחרים..ממש לא. מבחינת נאמנות זה דווקא בסדר. פשוט, אני מחפשת חברה שלא משנה כמה אני אספר לה את הדברים הכי מפגרים שאני מאמינה/חושבת/מרגישה, היא תבין ותקבל ב-100%, בלי טיפת ביקורת, גם לא בתוך הלב. מה זאת אומרת לא בתוך הלב? עם ביקורת כלפי חוץ אין לי בעיה! כבר אמרתי, אין לי בעיה עם חברה שתעשה לי שיחות סטייל "כל האמת בפרצוף" ותפתח לי את העיניים, אבל שלא תחשוב עליי דברים בתוך הלב בלי לספר לי, כי זאת לא באמת חברה. כמו שאני רוצה להרגיש חופשיה איתה, אני רוצה שהיא תרגיש לגמרי חופשיה להגיד לי הכל. 4.זה סעיף חשוב. אני רוצה חברה לצאת איתה לשופינג, ושיהיה לה טעם כמו שלי, או שיהיה לנו טעם שונה אבל שהיא תדע לייעץ לי מה לקנות ומה לא, מה יפה עליי ומה מכוער. אפילו ללכת שעות בקניון ולמדוד בגדים ולהגיע למסקנה שלא מצאנו כלום ולחזור הביתה והכל בסדר כי לפחות בילינו מלא זמן ביחד והיה לנו כיף. תכלס, רוב החברים שלי (וכיום - המעטים שנשארו) הם בנים. באמת שמסביבות גיל 16-18 עד התקופה האחרונה העדפתי להסתובב עם בנים מאשר בנות. הם היו נראים לי הרבה יותר מעניינים וכיפיים. אבל אי אפשר ללכת לקנות איתם בגדים (אין לי איזשהו חבר הומו חח), זה פשוט לא מתאים. אז..תמיד הייתי הולכת לבד או עם אמא, או עם חברה שהיא לא כל כך קרובה או שאין לנו אותו טעם או שניהם ביחד. שזה מבאס. 5.שתהיה לנו אותה דעה על אנשים. אין יותר כיף מלשנוא מישהו, ביחד עם החברה הכי טובה שלך ;). כל כך בא לי את זה..זה מבאס. 6.שתהיה רכלנית כמוני!!!!!!!!! אני כל כך אוהבת לדבר על אנשים מאחורי הגב שלהם (מי שאומר שהוא לא אוהב פשוט משקר. אני לא מאמינה שיש אנשים לא רכלנים..זה בטבע האדם). ושתנדב מידע בקלות, אבל רק בצורה חד כיוונית. זאת אומרת, שתנדב לי מידע על אנשים אחרים, אבל לא תנדב מידע שלי לעולם החיצוני :). 7.זה נראה לי קצת בנאלי לציין את כל מה שאני הולכת להגיד עכשיו, אבל זה באמת חשוב. שתהיה בן אדם טוב, לא ממורמר, יודעת מתי אפשר לצחוק ומתי צריכים להיות רציניים, יודעת איפה עוברים הגבולות האדומים, אחת עם ראש על הכתפיים ורגליים על הקרקע שמבינה עניין. ולא נעלבת בקלות!!! החברה שלי באוניברסיטה (שאני אוהבת), ממש חמודה והכל, אבל היא נעלבת מכל דבר, אפילו דברים שלא שמתי לב שאמרתי, ורק אחרי כמה ימים אני פתאום מגלה שהיא כועסת עליי..כאילו, מה נסגר? יש משהו לא בסדר? אמרתי משהו מעליב? דברי איתי! למה אני צריכה לנחש?. מאמינה שאם אני אחשוב על עוד דברים אני אמצא...יש הרבה תכונות שאתה יכול לרצות או לא לרצות בבן אדם. אבל בשורה התחתונה..אני יודעת שאני לא יכולה למצוא מישהי מושלמת, אבל לא כזה אכפת לי. אני פשוט צריכה מישהי שתהיה החברה הכי טובה שלי, והכי חשוב, שגם אני אהיה החברה הכי טובה שלה! אתם יודעים, זה לא ממש עובד אם זה חד צדדי. מה יעזור לי שאני מתייגת אותה בשטויות בפייסבוק והיא עושה לי לייק, ואחרי זה היא מתייגת מישהי אחרת בכל הפוסטים במקום אותי (זאת הדוגמא הכי מפגרת, כן? אבל זה כל כך נכון.). איך מוצאים חברה כזאת בגיל כל כך מאוחר? הקשר הזה היה צריך להיבנות כבר מזמן..אולי נזכרתי מאוחר מידי. כל הטובות תפוסות ;) Fall Out Boy הודיעו שהם דוחים את הוצאת האלבום החדש שלהם, M A N I A, בארבעה חודשים. במקום ספטמבר, הוא ייצא בינואר. עד עכשיו הם הוציאו שני שירים מתוכו, שניהם ממש יפים. לא דומים למה שהם עשו בעבר, אבל אני אוהבת! לפני שאני אמשיך לדבר על MANIA, יש משהו שאני רוצה להגיד על להקות שמשתנות. בעצם..להקות תמיד נמצאות בין הפטיש לסדן. אם להקה לא משנה כיוון, אומרים עליה "כל השירים שלה נשמעים אותו דבר", ואם הלהקה כן בוחרת להתפתח ולנסות סגנונות אחרים, אומרים עליה "היא התקלקלה", "כבר לא מה שהייתה פעם". אז..אולי תחליטו? כאילו, אף פעם לא עושים חסד עם להקות. אנשים תמיד יקטלו. אף פעם לא יהיו מרוצים. וזה לא פייר! תנו ללהקות (או אומנים בודדים, גם תופס) הזדמנות! לדעתי זה מדהים שאמנים משתנים. אני חושבת שזה גם בשביל עצמם..הם לא רוצים לדרוך במקום ולעשות כל הזמן את אותו דבר כי זה פשוט משעמם. לא אותנו, המעריצים, אלא אותם. המוזיקה היא קודם כל בשביל הנפש של אותם אמנים ורק אחרי זה בשבילנו. אנחנו סתם נהנים מההפקר. אז, נחזור לFOB. אני ממש אוהבת את הכיוון החדש שלהם! שני הסינגלים מדהימים, והמשמעות מאחורי כל שיר ממש נוגעת לכל אדם שחי בעולם הזה. והקליפים..וואו! הם ממש משקיעים. כל קליפ שלהם יותר הזוי ומעניין מהקודם. ובאלבום החדש ישלהם קטע עם סגול..עטיפת האלבום סגולה וכל הקליפים אפופים בגוונים של סגול. זה ממש מגניב! כי אני אוהבת סגול ופתאום גיליתי שיש לי מלא דברים סגולים!! קיצור לא משנה חח. מישהו כתב ביוטיוב בתגובה לאחד השירים שלהם "fall out boy invented purple" וזה פשוט נכון. הם לקחו את הצבע הסגול ונתנו לו משמעות. המציאו אותו מחדש. פשוט גאונים. אחת הלהקות הכי טובות שהכרתי בחיים שלי! אוהבת כל כך. אז..כשהם הודיעו על הדחיה של האלבום, התגובה הראשונה שלי הייתה "לאאאאאאאאאא למהההההההה". ואז זה לאט לאט חילחל בי שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות ללהקה ולמעריצים. פטריק, הסולן, פרסם הודעה שהם החליטו לדחות את האלבום כי יש כמה שירים לא גמורים עד הסוף והם רוצים לעבוד עליהם עוד ולשפאר אותם. אתם קולטים איזה מדהים זה??? במקום להוציא שירים כמה שיותר מהר כי הם להקה ו"להקה צריכה להוציא שירים", הם לוקחים צעד אחורה ומראים לכולנו שהם כאן כי הם באמת אוהבים את מה שהם עושים ועדיין יש להם תשוקה לשירים שלהם, והם רוצים שהשירים שהם מוציאים יהיו מכל הלב. הם מראים לנו שהשירים האלה הם לא רק בשבילנו, הקהל, אלא גם בשביל עצמם, שזה מדהים. הרבה יותר נוח לי עם אלבום של להקה כשאני יודעת שהם יצרו אותו מכל הלב ועם כל האהבה שבעולם. והאמת? אני מעדיפה שהם יאהבו את האלבום של עצמם ואני לא, מאשר שאני אוהב אותו והם לא. אני מאוד מעריכה אותם על הצעד הזה, וזאת אחת הסיבות שהמוזיקה שלהם לאורך השנים כל כך מעולה. כי היא פשוט באה מלב. רוצו לשמוע שירים של fall out boy מכל התקופות, לא תתחרטו. אני מבטיחה. אני מקווה :) בזמן האחרון יש לי התקפי קנאה מטורפים בכל מה שקשור ללימודים וציונים. מה זה הדבר הזה?!!?!?!?!!!! אני לא יכולה לסבול את זה. זה ממש מכוער. ואז אני מתחילה להמציא לעצמי תירוצים למה אני יותר טובה ובעצם אין לי סיבה לקנא. ותכלס, אני מוצאת תירוצים די סבבה חח אבל עדיין! מה זאת הקנאה הזאת!?! אני תחרותית ברמה מפחידה. אני לא אוהבת את זה. נגיד, יערה מקבלת מלא מאיות השנה...מלא!!!!! ואני אפילו לא אחד :( ואני מקנאה בה בטירוף! ואז אני אומרת לעצמי שהיא בכלל הייתה צריכה לדחות את התואר בשנה ואני לא וגם ככה יש לי הרבה ציונים של מעל 90...אז אני טובה יותר. ונגיד, אלינור קיבלה 100 במימון, ואני לא. וזה אוכל אותי. עכשיו, יש כמה דברים. דבר ראשון, אני קיבלתי 96. לא 27, כן? חח. אז אני סתם מגזימה. מצד שני, קורס מימון של חשבונאים יותר קשה מקורס מימון של מנהל עסקים, אז נקודה לטובתה. מצד שני, היא לא הצליחה לקבל זכאות לתואר שני כי בקורסים האחרים אין לה ממוצע מספיק, ולי יש. מצד שני, עשו לי טעות בבדיקה של איזה מבחן (לטובתי), אז אולי אם לא היו טועים (ונתפלל כולנו שאף אחד לא יקרא את זה בטעות חח) אז הייתי צריכה עוד איזה מועד ב' כדי להיות זכאית..אז נקודה לרעתי. קיצור אתם מבינים??? הפואנטה היא לא "מי יותר טובה", אלא זה שאני מריצה את כל החרא הזה בראש שלי מליון פעם!!!!!! זה אוכל אותי מבפנים!!!! מה זאת הקנאה הזאת? מה אכפת לי מה הציון של אחרים??? למה אני לא יכולה להכל את הידע הזה בלי לקנא??? וואו זה מטורף. אני לא יודעת איך נפטרים מהחרא הזה. נראה לי שזה מתחילת שנה א' (כי אני באופן כללי אדם תחרותי מאוד, למרות שזה אף פעם לא בא עד כדי כך לידי ביטוי אצלי, ובגלל זה אמרתי את מה שאמרתי בתחילת הפוסט) אבל בזמן האחרון אני ממש מרגישה את זה. כמובן שאני מדחיקה את זה עמוק בפנים ומפגינה את הפרגון הכי גדול שאני יכולה, אבל זה ממש קשה לי. וזה מרגיש ממש רע. הלוואי שהתחושה הזאת תיעלם! לאמיצים שבנינו: young and menace - מתוך M A N I A של Fall Out Boy. לילה טוב :) nofaru

