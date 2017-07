תסריטים לדייטים

אומרים שאף אחד לא מספר על מה שקורה אחרי שהם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה. אני חושבת שאחרי החלק הזה הם חיים את החיים האמיתיים או שהם דוחים את הקץ עד שישובו לנקודת ההתחלה. לא מזמן אכלתי ארוחת צהריים עם אנשים מהלימודים, איכשהו יצא שכל אחד סיפר על הסטטוס הזוגי בחיים שלו ואז היה מי שסיפר על זה שהוא והחברה כבר לא, בעתיד הקרוב. כשנשאל למה, הוא אמר שהוא לא במקום בחיים שהוא רוצה להתחתן. אני חושבת שזה לא ממש עניין של מקום כמו זה שהוא לא רוצה להעביר את כל החיים איתה, כי אם זה עניין של זמן, אז היא תהיה מוכנה לחכות, אם היא אוהבת אותו, אבל אם הוא לא מספיק רוצה אותה, לא מפתיע שהוא חושב שעדיף שיפרדו. האמת היא שאני לא מצליחה להבין עד הסוף קשרים שיודעים בהם שזה לא זה, אבל הם נמשכים. ז"א, הם נמשכים מטעמי נוחות לא נוחים, מחשבה שהלא נודע יותר גרוע מהנודע כשבסוף תמיד מגלים שההפך הוא הנכון. הדרך היחידה שבה גיליתי שזה נכון זה כשזה נחתך במכה. לאט לאט כשזה עולה באש ו לא נותנים לזה לדעוך , עולים זיכרונות לגעגועים אסורים ועולה הקושי להגיד: היו סיבות טובות שנפרדנו. בראש איכשהו כבר התחתנתי פעמיים. בראש גם חברה של הסטודנט התחתנה, איתו, כנראה מזמן, הרבה לפני שהוא אמר לה שהם כבר לא יהיו. אז עלתה לי בראש השאלה איך יודעים שהפעם זה זה באמת, אחרי ה"אכזבות", כי מהנקודה שבה אני נמצאת היום, רוב הקשרים, גם אם נגמרו, למעט אחד, לא הייתי אומרת שהם היו אכזבות גם אם הם לא נגמרו כמו שחשבתי. אני מרגישה קצת כמו שהידיד הכי טוב שלי אמר לי, שזה השתפר מקשר לקשר ולכן אני שמחה שלא התחתנתי עם אף אחד מהשניים. לכן, עד כמה שזה נשמע קלישאתי, נראה לי שמרגישים, מרגישים דברים שלא היו בפעמים הקודמות. אני מרגישה שזה די let it be, משום שבכל הפעמים שדאגתי שזה לא יהיה כמו שאני רוצה, רק כשהנחתי לדברים להתגלגל, הם התגלגלו בדיוק למקום הנכון, אבל הם בטח לא קרו מעצמם, אלא כי היה לי רצון לאיזשהו כיוון מסוים.