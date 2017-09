9/2017



האם הפעם באמת אין יותר שום חלק שאני רוצה לדחוף למחשב שלי?

הפעם דחפתי למחשב שלי כרטיס קול במקום ה-DAC המעפן שבעיקרון שייך לאבא שלי. אבא שלי התבכיין לי במשך שנה שהוא רוצה את ה-DAC שלו חזרה אבל כל פעם הצבעתי על העובדה שהוא במילא לא ישתמש בו עד הנהר עלה על גדותיו והחלטתי לקנות לי Creative Sound Blaster ZXR לא חשבתי שארגיש בהבדל יותר מידי אבל הנה אני באמת נהנה מהסאונד במחשב שלי. אה כן, לפני הטיסה אשכרה נסעתי לחלק השני של הארץ כדי להביא מסך חדש שהזמנתי ונסעתי איתו כל הדרך חזרה הביתה כשאני חושב לעצמי בדרך "My precious..." ובכן, המסך אכן לא אכזב וקורה לי שאני עדיין קם בבוקר ומסתכל על הדבר הזה ולא מאמין שאשכרה קניתי את זה. אה וגם עשיתי לו בדיקה קפדנית של פיקסלים מתים כי שילמתי עליו כלכך הרבה שאני מצפה שהוא יהיה no less than fucking perfect. וכל זה בעצם מתווסף למחשב שלא יבייש את אותו המסך (I7 7700K, GTX 1080ti etc...) בקיצור, אוזלים הדברים שאני יכול לדחוף למחשב שלי (שהתועלת מהם תיהיה סבירה והמחיר לא מוגזם בצורה אבסורדית). Overall, נראה לי שמיציתי את זה. עכשיו כל הכסף שאני מרוויח הולך ישירות לחיסכון. נראה לי שאני מלפני נגיד 8 שנים הייתי פשוט מתחרפן מהתרגשות אם הייתי יודע שיהיה לי מחשב כזה בעתיד (זאת הייתה תקופה שבה פשוט למדתי להסתדר עם מה שיש). הייתה לי שיחה עם חבר טוב אתמול שבה העלתי כמה דברים שמפריעים לי והגענו למסקנה שאני צריך להכיר עוד אנשים, במיוחד כאלה שיש להם כישורי דיבור\שיחה טובים (בעיקר כי הכישורים שלי לא משהו). אגב, זה פשוט מצחיק איך הצבא השפיע על שנינו בדרכים כלכך שונות מבחינת כישורים חברתיים. הוא ניהיה הרבה יותר פתוח וחברותי ולמד איך לדבר טוב עם אנשים ואני לעומתו נהייתי סגור יותר והתחלתי לשמור יותר מרחק מאנשים. ואז עולה השאלה, אם התוצאה ידועה מראש (סבירות של בערך 75% ) האם עדיין כדאי לנסות?

