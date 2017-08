כבודי במקומו מונח

8/2017

לך קיבינימט לך כס********

בן אדם אומר לך רוצה ילדים ממך ילדים. זה כל מה שרצית, לא?

אז מה אם זה יהיה עוד 4 שנים במקרה שלא אתפלפ שוב..

אני לא שווה את הסיכון?

עדיף חלומות במגירה?

אני כזאת טראומה, אני כזאת מפחידה?

מה?

או שאולי אני עפה על עצמי ואתה בכלל לא אוהב אותי יותר.

מה.... אתה לא מבין שנועדנו זה לזו?

אינטלקט בתחת שלי יאללה.. לא שמחתי.. חלומות שלשול

אל דבר איתי יותר יא מעצבן יא לוחש סדרתי

אני לא שומעת

יש פה חלון

יש פה חומה

של שנים

איך מנפצים אותה?

???????????????????

how do i reach this man?

אין לי קצה חוט אחד קטן...

אולי הכל באשמתי,

אני בטוח לא מבינה.

די... או שתשבור לי את הלב ותיתן לחתול הרחוב ללכת ולחבור לחולדה כלשהי

או שתיקח את חתול הרחוב תקלח אותו תיתן לו לאכול ותהפוך אותו לבן אדם