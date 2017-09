9/2017

הקדשתי לי פרק זמן X לגלוש באתר ההכרויות OKקיופיד. ואחד המשפטים שנתקלתי בהם לאורך עשרות הפרופילים העלובים, זה "שיהיה לכולם בהצלחה".



נשים בשלל הגילאים רושמות מידע בנאלי לחלוטין על עצמן כאילו ומדובר במילוי פרטים לחברת כוח אדם + טאץ' רגשי.

שם, גיל, האוכל שהיא אוהבת לאכול, מקום העבודה שלה, והאהבה שלה לכלבים ומסעדות וטיולים. ממך היא מצפה קצת יותר מאשר מעצמה. שתהיה חכם, בעל אינטליגנציה רגשית, מצחיק, גבוה, חתיך, ושהיא מחפשת קשר רציני (בלבד!) ואז לבסוף היא מוסיפה - שיהיה לכולם בהצלחה. כאילו ומדובר עכשיו בתחרות שהיא זה הפרס וכל הגברים עומדים על קו הזינוק ונלחמים עבורה כשהיא לא שווה אפילו פלוץ לכיוון שלה.



וסתם לכיף אם כבר הלשונית פתוחה אצלי, אז כמה ציטוטים נבחרים:

פרופיל #1



My self-summary

במקור מקרית חיים

What I'm doing with my life

סטודנטית להנדסה אזרחית

Favorite books, movies, shows, music, and food

רוקדת היפהופ, אוהבת ספורט



ואו, מי לא יפול עלייך? כל כך הרבה תוכן, כל כך הרבה העולם שלך משקף. כל כך הרבה מה לרשום שלא יודעת מאיפה להתחיל והסתכמת בסיכום עצמי כמאיפה את במקור!! מופלא.



פרופיל #2

My self-summary

Romantic and caring, looking for someone alike :)

זהו. זה כל הפרופיל. בסדר, עזבו שעשיתי לה לייק כי היא נראית מדהים. אבל מראה חיצוני זה לא הכל אם האדם ריק מתוכן. וכן, עבורי פרופיל מושקע הוא אדם עם תוכן. אם כבר אנשים פנו לפלטפורמה וירטואלית להכרויות, סימן שקשה להם להכיר בחיים האמתיים. והמינימום הוא לציין אודות עצמך מעבר לפרטים הבנאליים שלא מעניינים את אף אחד.



פרופיל #3

עזבו שמדובר בלוויתן של ויליפוד - הנה הפרופיל.

My self-summary

סטודנטית לתקשורת, קולנוע וטלוויזיה.

מחפשת קשר רציני :)



זה יצור חי או יצור דומם? יש לו נשמה? תוכן? מהות חיים?



פרופיל #4

My self-summary

הכינוי אומר הכל. אל תכתבו לי

You should message me if

you're dumb



אויש, תתאבדי.



פרופיל #5

My self-summary

Open minded



באמת? כי מהפרופיל ניתן להבין שאת הכי Close-minded שאפשר להיות.



פרופיל #6

My self-summary

שומרת שבת וכשרות

What I'm doing with my life

מורה בחינוך מיוחד

You should message me if

שומר שבת וכשרות



אתם מכירים את הפתגם הזה, רוב האנשים לא חיים אלא פשוט קיימים? זאתי, אחת כזאת.



פרופיל #7

My self-summary

1.75



1.75 של בורות.



פרופיל #8

I spend a lot of time thinking about

מה תהיה הארוחה הבאה שלי ;)

You should message me if

אתה רציני, עם ראש על הכתפיים,בלי אגו ופוזות



נו בטח, כשהשכל שלך חושב בעיקר על אוכל, את חייבת מישהו עם ראש על הכתפיים שיושיע אותך.

הבעיה היא שמישהו עם ראש על הכתפיים בחיים לא יבחר במישהי שחושבת רוב הזמן על אוכל.



פרופיל #9

My self-summary

בחורה טובה בת 24 מחולון מחפשת קשר רציני



אוקיי, את לא נראית משהו. והפרופיל שלך מראה שגם אין בתוכך שום דבר שעלול להוות מוקד משיכה עבור מישהו. קצת מודעות עצמית.



פרופיל #10

My self-summary

אין לי פטיש לא לכפות רגליים, לא לגרביים ולא לשיניים.

הפטיש היחידי שיש לי זה לאוכל

What I'm doing with my life

(סמיילי)



הייתי שם אותה ב"גבולות" ואתם?