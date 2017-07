My journey of self-mastery and self-realization.

7/2017

אתם אוהבים להילחם במיטה? אני כן.

אני לא יודע איך אתם רואים את עולם השליטה, אך אני אישית די מאוכזב ממנו. מה שקורה הוא שיש דמות דומיננטית והוא תמיד יעדיף דמות נחותה ממנו על מנת לשלוט עליו. זה קל להיות חזק מול מישהו כנוע במנטליות שלו. אין בזה שום ריגוש. יש הרבה מלכות שכותבות ואומרות לי כיצד הן רוצות סמרטוטים אפסים שיסגדו להן וילקקו את כפות הרגליים שלהן, יעריצו את גופן ויעשו כל מה שהן מבקשות. מצד שני יש את הדומים האכזריים שלא רוצים לשמוע מהבחורה ציוץ, רוצים אותה כמה שיתר נחותה שאפשר.

אך יש אותי, אני בן אדם ואני כבר שנים רבות מאז שגיליתי את הדרך הנכונה ומאז שראיתי את האור בקצה המנהרה, אני מטפס הכי גבוה שאפשר. לא, אני לא מטפס הכי גבוה כדי לשבת עם אלוהים. אני מטפס לשם כדי להחליפו. סוד הקיום שלנו, או המטרה האקזיסטנציאליסטית שלנו היא להפוך לאלים. זאת למה אנחנו במרחב החומרי, על מנת לגלות את עצמנו, ללמוד אודות עצמנו והיקום. להפוך למושלמים. זאת למה תמיד הערצתי את לוציפר. לוציפר היה זה שנתן את החכמה לחווה ואדם. או פרומית'אוס שגנב את האש של האלים ונתן אותה לבני האדם. שוב, מטאפורה לחוכמה.

אך עם כל זאת, יש בתוכי חיה. הנשמות שלנו הן נשמות לוחמות, כל אחד צריך לזהות ולהתחבר ללוחם שבו כאחד מאבות הטיפוס של התת-מודע שלנו. הלוחם אצלי הוא לוחם אכזרי, הוא לוחם צדק והוא לוחם שתמיד צמא לקרב. וזה קצת אבסורדי כי אם הייתם פוגשים אותי במציאות, הייתם רואים אותי כאדם שקט ורגוע. אבל לא סתם אומרים "מים שקטים חודרים עמוק". בעולם השליטה, במיוחד בפן של הסקס, אני לא מחפש לי מישהי כנועה שתשכב על המיטה, כנועה, חסרת אונים, חלשה, שק תפוחי אדמה, בושה לאלוהות שבתוכה, שתראה בי כגבר שלה ותמלמל לעצמה, אני רק שלו, אני הכלבה שלו, אני כנועה אליו, הוא הכל בשבילי, תעשה בי מה שאתה רוצה. זה חולשה ואף גבר אמיתי לא נמשך לזה. גבר אמיתי נמשך לאישה אמיתית. לוחם נמשך ללוחמת. אני אוהב את האישה שלי חייתית במיטה, לוחמת, שהמיטה הופכת לשדה קרב עם צבעי הסוואה על הלחיים שלנו. אנחנו לוחמים, אנחנו אלוהיים, מי שלא רואה את עצמו אחרת, רק יסבול בחיים. היכן הנשים הלוחמות, האמזונות? אלו ששוות לגברים ואף יודעות להוכיח את עצמן על פני גברים רבים כנעלות מהן באמצעות אינטליגנציה, רוח לוחמת ומעשים. היכן המאבק במיטה? הרצון להכניע אותי, גבר. ולהתחרמן מכך שאני מנסה להכניע אותה. לנשוך ולהתנשק בתשוקתיות חייתית, לאחוז אחד בשני בחוזקה כמו ציפור טורפת שתפסה את הארוחה שלה להלילה. כל אחד מנסה לקחת את השליטה אליו. דומיננטי ודומיננטית.

אני מתחיל לזיין אותה מאחור ותופס אותה בצוואר ומביא אותה צמודיותר אליי תוך כדי שאני חודר בעוצמתיות אליה להראות לה שאני הצד החזק ולהשיג שליטה עליה. היא מתנגדת אחרי פרק זמן שבו היא נהנתה ורוצה עכשיו לקחת את השליטה לידיים שלה, היא עולה מעליי ומתחילה לרכב עליי ולזיין לי את הזין בעוצמתיות ומהירות. שנינו מזיעים. היא מתיישבת לי על הפנים ותופסת בשיערי הארוך ומכריחה אותי לאכול לה בתחת, להראות כמה עוצמה וסמכות וכוח יש לה עליי. ואני משתף פעולה...לזמן מה. אני הופך אותה ומחדיר את הזין לגרון, אין רחמים ומשאיר אותו בפנים, היא בועטת בגב שלי כשאני יושב מעליה. שנינו תשושים. היא נשכבת על החזה שלך עם המיצים שלה על הזין שלך ושלך בתוכה עדיין. ואז, שניכם חושבים על אותו הדבר ומתחילים להתקוטט שוב ולנסות להכניע כוחנית את השני, מי ישתין על מי ויסמן אותו כשלו. בסוף שנינו מסמנים אחד את השני, הולכים להתקלח במקלחת קרה ומרעננת.

יוצאים נקיים מתיישבים במרפסת ומתחילים לדבר שיחה אינטלקטואלית, איך לפתור את הבעיות שפוקדות את המין האנושי.



Cum on your face Cum in your open eyes Then force you to swallow My golden yellow rain Tie you down to the fucking floor Then watch you cry in pain Bloody sexual submission I am master here Leave your life from where you came You are now my slave of fear Naked, wet & terrified Your ass I penetrate Still tied to the wooden floor I cum inside your fucking face Forced to choke when I ram My fingers down your throat Then you puke on my cock Before we fuck some more





נכתב על ידי , 15/7/2017 20:20