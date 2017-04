My journey of self-mastery and self-realization.





4/2017

כל שנה אותו הדבר..





לפני 50 דקות, מיליוני בני אדם ברחבי הארץ וכנראה בקהילות יהודיות ברחבי העולם, עצרו מלאכתם, עצרו את המוח שלהם מכל תהליך חשיבתי ופשוט עמדו כמו זומבים, נופלים לנורמות חברתיות, לא יודעים איפה לקבור את עצמם, עם מסכות, כן גם אני הייתי עם מסכה. זה תקף אותי בדיוק כשהייתי במקום הומה אדם, האינסטינקט הראשון היה להתערבב כמו זאב בעדר כבשים. בזמן שכולם עם פרצוף ברצפה, אני מסובב את הראש לראות את שחר המתים המהלכים (העומדים דום יותר נכון) וחושב לי במהלך השתי דקות האלו כיצד נפלתי בתרמית ובשטיפת מוח הזאת? אז זהו! יום הזכרון, אני אצעד לי בגאווה! לא אעמוד דום עבור אף חייל שתמך במערכת שעושה שואה שלמה לפלסטינים מעם שעבר שואה בעצמו ועושה זאת לאחר. שיזדיינו.



יהוה הוציא את העם הנבחר שלו ממצרים, שלח את משה (כביכול) שיאמר לפרעה (שחרר את עמי!). אבל זה היה אז, ולא מזמן כאשר היהודים נערמו בערימות, גופה על גבי גופה, כמו רימות ותולעים שמטפסות אחת על גבי השניה וצחנת מוות מהסוג שיהוה כה אוהב בהקרבת קורבנות אדם (אברהם ויצחק) או אברהם וישמעאל על פי הקוראן. כשהעם הנבחר שלו מצא את גורלו במקלחות גזים ואקספרימנטציה נאצית על מנת לחקור את גוף האדם והשכל האנושי והנפש על גבי פולשים אשר הרסו את גרמניה.



הרבה לא מודעים לכך, אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר גרמניה הייתה הרוסה, (עוד לפני היטלר והנאצים) היהודים מכל ארצות הברית עשו חרם כלכלי ענק ברחבי העולם על גרמניה, דבר אשר גרם לרעב עוני ומוות של מספרים עצומים של העם הגרמני. שואה בפני עצמה. היטלר ראה מה הפרזיט היהודי עשה למדינה שלו ולעם שלו וקם להציל את המדינה, הגרמנים לא בחרו פוליטיקאי אז, הם בחרו מנהיג! והוא בהחלט הציל את גרמניה! הוא הוציא אותה מהמשבר הכלכלי. היטלר גם הציע ליהודים לעזוב את מדינתו, אך הם סירבו והמשיכו למרוד ולהחרים. אז קרה מה שקרה.



ההיסטוריה תמיד נכתבת בידי המנצחים, והיהודים הם אלו ששולטים היום ולא הנאצים.





האם זוהי לא מסקנה שהיהדות היא דת שטניסטית?





The tongues of a thousand tiny blue-red flames Coughing our souls to heaven In the heat the dead stir one last time A foul, filthy death is mine. You don't have to die to walk in hell, For here is hell, You don't have to die to walk in hell, And hell is now, You don't have to die to walk in hell no time to grieve, no time to weep, You don't have to die to walk in hell Just time to die, just time to die. You don't have to die to walk in hell Drag the dead, abomination, Rake the ash, my remains Pull the teeth, a golden calf, Cut the hair, humiliation Frail and wasted human forms, Wishing you were never born Welcome to the roaring gales of gloom Burn the flesh, cremation, Find the gold, stolen lives Chains of clay, shrines of sod, we are dead, where was god? Skin is cold, godless, young and old, forgotten No more tears, suffering, wasted years, entombed. Frail and wasted human forms, wishing you were never born Welcome to the roaring gales of gloom Ten strokes of filth from the slaughterhouse whip Death bound we fall in pits of shit Sacrifice, walking dead, infanticide, abandoned Open greave, waste away, human plague, abomination. The smoke rises up into the clouds, Looming above the funeral shrouds Veiled from the icy moonless night, Are glowing embers of flesh so bright The stars bedimmed in darkly woe, Enshrining all in hell below.

נכתב על ידי AstroNaughty , 24/4/2017 11:46