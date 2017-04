4/2017

מניחה שכמה שיותר פשוט, ככה יותר פופולארי.

לא אחד ההישגים ששואפים אליהם בחיים, אבל בהחלט נעים לראות את זה.



שמתי לב שזה איבד קצת את הפואנטה, שהכותרת "פוסטים חמים" נחתכה. אבל עכשיו זה ברור יותר.





לפעמים אני לא יודעת איך אני נקלעת למקרים חריגים שבהם אנשים מרגישים צורך לפגוע בי.

תמיד הייתי נחמדה לכולם, נותנת הזדמנויות, שומרת על ראש פתוח, באמת שלא התנהגתי כאילו אני משהו מיוחד, ולא עשיתי רע לאף אחד. גם לא ניסיתי. אף פעם לא רציתי להצטייר כמיוחדת, ההפך, נורא שאפתי להיות נורמלית רוב החיים וזה פשוט לא יוצא. כי המוזרות נוטפת ממני.

לפני כמה שנים נפגשתי עם מישהו שהיה לו כאן בלוג, והנערה הבודדה שסבלה מהתעללויות בבצפר וניסתה לסגל לעצמה סגנון חיים אחר, חברתי יותר, קיבלה את מה שהוא היה, והסכימה להתראות איתו.

דיברתי מולו על משהו בהתלהבות, משהו שקשור למוזיקה. והוא פשוט אמר לי "אל תחשבי שאת מיוחדת" כשלא רמזתי לכיוון הזה לחלוטין. אנשים עד כדי כך מאויימים מהשוני הזה? שהם חייבים לנסות להוריד את הביטחון של האחר כדי להעלות את שלהם?

גם במהלך הפגישות הוא כל הזמן ירד עלי והעיר הערות שוביניסטיות מגעילות, ואני שתקתי וספגתי הכל. כי גם איפשהו הייתי טיפשונת שהאמינה לו.

וכשהודעתי לו סופית שאני והוא זה לא יהיה- הוא כתב עלי בבלוג שלו שהוא לא מבין למה בנות לא רוצות אותו, ושזה ההפסד שלהן. והחברים שלו צידדו בו ואמרו עלי דברים רעים בלי להכיר אותי, בלי לדעת שמי אפילו. והכל קרה לבחורה שגילתה נכונות להתיידד גם עם חרא של בן אדם...שעברה אינספור התעללויות והייתה בודדה, שלמרות הקשיים שלה לא פגעה באף אחד מעולם. ולא התמרדה. פשוט ניסתה...

אבל שוב,

למרות שזה לא הגיע לי, ואין סיבה שמישהו יתנהג ככה למישהו אחר. אני עדיין מאשימה את עצמי שבכלל נתתי לעצמי להגיע למצב הזה. לא הייתי צריכה לדבר איתו, ובהחלט שלא להיפגש איתו. היום אני זהירה יותר, על גבול הפרנואידית האמת. אז לא יודעת כמה זה משופר.



אם זה לא מספיק, כשהייתי בטיפול אצל פסיכותרפיסט, דיברתי על דברים שלא קשורים בכלל לאהבה עצמית- ההפך, דיברתי על תיעוב עצמי, והרגשות לא נעימות, ו-out of the blue הוא אמר לי את המשפט שמהדהד לי עד היום בראש "את אף פעם לא תהיי מישהי שנכנסת לחדר וכולם מפנים אליה מבט", ולחלוטין לא ברור מה גרם לו להגיד את זה. וזה סתר את המשפט שהוא אמר לי פגישה או 2 לפני כן, שאני "סופיסטיכוסית". (talking about inappropriate)

הרגשתי שמשהו מסריח בבן אדם הזה, והחלטתי להפסיק לבוא לטיפולים. וזה גרם לי לרתיעה מהמילה טיפול אפילו, פשוט מפחדת להיחשף ולשתף שוב את הבן אדם הלא נכון. כל כך הרבה אנשים "לא נכונים" בחיים שלי. והיו פעמים שחשבתי שאולי אני הבעיה. אבל זה לא הגיוני, לא עשיתי שום דבר חוץ מלהיתקל בהם ולשתף אותם ולהכניס אותם לחיים שלי, אני רואה אחרים מסויימים מתחברים עם אנשים, משתפים, וזה פשוט לא קורה להם. אז למה לי?

אולי כל המקרים האלה ממסכים לי את הראיה הורודה? כל כך קשה לי לזכור את מעט הדברים הטובים שקורים לי, בגלל העוצמה של הכאב מהדברים הרעים? אולי זה משהו שכולם עוברים, אבל הם לא נפגעים כל כך קשה...

האם באמת מגיע לבן אדם עם אינטילגנציה רגשית גבוהה לסבול ככה? למה לא מטפחים ומעריכים אנשים כמונו? למה מרגישים צורך "לעבות את עורם" או להגיד להם "לעבוד על זה" במקום להשתמש בעדינות והרוך שלהם, ולכבד את זה. ולהיות פחות...בהמות, אנחנו עזבנו מזמן את תקופת האבן. צריך להתקדם, להיות טובים יותר, לא?