קארמה מתה

אני לא ממש סגורה על עצמי. אני יודעת שאני מאוד זקוקה לכתיבה בבלוג, אבל עדיין לא בטוחה באיזו נישה אני רוצה למקם את עצמי. לא בטוחה עד כמה אני רוצה לחשוף ולהיחשף. האינסטינקט אומר לי לא לחשוף כלום! אבל הלב והאצבעות לא תמיד מקשיבים.

~ אתמול היה לי יום מעולה, זאת אומרת שהוא התחיל מעולה. בגלל שעבדתי בחול המועד וסגרתי הרבה פערים, אתמול לשם שינוי במקום להתרוצץ ולכבות שירפות יכולתי לשבת ולנקות שולחן, באווירה נעימה ורגועה. אפילו יצאתי לארוחת צהריים עם הבנות, מה שקורה לעיתים רחוקות מדי. והדובדבן שבקצפת- יצאתי הביתה בזמן! מה שקורה בערך פעם באף פעם.

ובגללל שהיה מזג אוויר מעולה, והרגשתי מעולה, והיה לי מצב רוח מדהים- נכנסתי בדרך הביתה לסופר וקניתי מצרכים לארוחת ערב מפנקת. בבית הפעלתי מוזיקה בפול ווליום- ואפילו לפני שהתחלתי לבשל ניקיתי קצת! (סתם בשביל לסבר את האוזן- למנה ראשונה בארוחת ערב בעלי אכל פטה כבד עם ריבת בצל הכל מעשה ידי)

אבל אז נכנסתי לפייסבוק... וראיתי שמישהי שבילדות הייתה חברה הכי טובה שלי, בהריון מתקדם. מאוד מתקדם. וכל המצב רוח נעלם. כמו בלון מלא אוויר שמישהו פינצ'ר בעזרת מחט. ולפני שאתם חושבים שאני בנאדם נורא שלא שמח בשמחתם של אחרים- תנו לי לספר לך על ב': בגיל ההתבגרות הייתי ילדה לא כל כך יפה, וכל כך לא בטוחה בעצמי. וב' הייתה הבחורה הכי יפה באזור. בעיני לפחות. הבעיה הייתה (ואת זה אני מבינה רק היום) שהיא הבינה טוב מאוד מה יחסי הכוחות ביננו, ולא היססה לרגע לנצל את זה. כמות הפעמים שהיא גררה אותי לכל מיני מסיבות ומעדונים רק בשביל לא ללכת לשם לבד- ובסוף נטשה אותי בשביל ללכת להתמזמז עם בחור כזה או אחר. היא תמיד הייתה מאוד שיפוטית, תמיד היה לה משהו להגיד, וזה אף פעם לא היה משהו נחמד. והיה אפילו פעם שהיא ניסתה לשדך לי את ה"גיבן מנוטרדם" רק כי הוא היה חבר של בחור שמצא חן בעיני, וכנראה היא חשבה שאנחנו מתאימים אחד לשני. היה ירדה על כל בחור שהכרתי, הפעם היחידה שיצאה לה "מחמאה" מהפה הייתה כששלחתי לה לפני כמה שנים תמונה של בחור שהכרתי- והיא כתבה לי "אוו סוף סוף אחד שנראה יחסית טוב" תודה באמת. היא פשוט בחורה רעה, רעה ונצלנית. אבל כל זה קקי פיפי.

הסיבה האמיתית שאני חושבת שהיא אדם רע- זה כי היא לא באה לחתונה שלי. ולא, לא באמת רציתי אותה שם, היא הוזמנה מתוך נימוס. אני כועסת על הסיבה בגללה היא לא הגיע. היא לא באה, כי לא באתי לחתונה שלה. בטקסט מאוד פורמלי ונוקשה היא כתבה לי בווטסאפ כי לא תוכל להגיע לחתונתי, כיוון שהיא מוזמנת לחתונה של מישהי שהייתה אצלה בחתונה והיא תצטרך לכבדה. (לא הייתה שום חתונה נוספת, ברור לכם, נכון?) יודעים למה לא הייתי בחתונה שלה? סיבה קטנה ושולית... ממש חסר חשיבות, ואיך יכולתי בגלל דבר כזה לא לבוא לאירוע החשוב בחייה?! זה היה כולה חודש מהיום שאבא שלי נפטר, ובאותו היום של החתונה, בשעות אחר הצהריים היה הגילוי מצבה. בקטנה, נכון?

ועכשיו אני שואלת, איפה הקארמה? איפה הכלבה הרצחנית הזו כשצריכים אותה?! לא, אני לא מאחלת לה דברים רעים חלילה. אני פשוט חושבת שזה לא הוגן. לא חושבת שזה הוגן שדברים טובים קורים לאנשים רעים. אני כל כך מתאמצת להיות אדם טוב, אני עושה שמיניות באוויר בשביל להימנע מלפגוע באנשים. גם כשזה בא על חשבוני. ומשום מה אני מתחילה להרגיש פראיירית.

