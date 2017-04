כינוי: Someone not like you

בת: 28







ארכיון: 4/2017



4/2017

אילו הייתי היום בת 16

פרחתי בגיל מאוחר. רק אחרי הצבא גיליתי את הביטחון עצמי שלי, התוודאתי לעצמי- לאיך איך נראת, ומה אני באמת רוצה. גדלתי בבועה, בעיר קטנה, בתקופה שהטכנולוגיה רק התחילה להתפתח. ואני אסירת תודה על כך. אם הייתי מתבגרת היום, כשהרשתות החברתיות הופכות את המדינה לכפר גלובלי קטן, מנגישות לנו את כל מקומות הבילוי, ומאכילות אותנו בכפית איך צריך להתלבש ולהראות- הייתי שרלילה. הייתי מגה-שרלילה. נכון, חגגתי בשנים האחרונות, אבל כשאני אדם בוגר, עם מודעות עצמית ויכולת להתמודד עם ההשלכות של המעשים שלי. אני לא חושבת שבגיל 16-17 היו לי הכלים והיכולת להתמודד עם ההשלכות. לא חושבת שבגיל הזה יכולתי בכלל להבין את ההשלכות. אם היום הייתי בת 16 בטח כבר היו רצות אינספור תמונות אינטימיות שלי ברשת. יכול מאוד להיות שאת חלקן הייתי מעלה באופן אישי. רוב הסיכויים שהייתי מנוצלת על ידי גברים, רק בשביל תקוע בטוחי את הזין. בלי לדעת שאני יכולה להכתיב את האקט, ולהנות הרבה יותר מהפרטנר. כנראה הייתי שוכבת עם הרבה גברים שלא באמת רציתי להיכנס איתם למיטה, רק כי לא הייתי יודעת לסרב. אבל גדלתי בעיר קטנה. איפה שכולם הכירו את כולם. ולא היה לי איך לצאת לבלות, ולא היה לי איך להכיר אנשים חדשים. ואומנם הייתי ממורמרת על מר גורלי, כי הצורך להשתחרר תמיד היה שם, אבל היום אני יודעת שזה שווה את זה.

נכתב על ידי Someone not like you , 14/4/2017 17:02