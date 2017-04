כינוי: Someone not like you

ארכיון: 4/2017



מהמשרד שלי בעבודה רואים את הים. זאת אומרת אני רואה- כי אני יודעת לחפש בין שני הבניינים באופק את הפס הכחלחל. והנוכחות שלו הרבה פעמים היא זו שמשאירה אותי במקום העבודה. שלא תבינו לא נכון, אני אוהבת את העבודה שלי, זה מה שלמדתי- ולזה אני שואפת. אבל כחלק מהאופי שלי לפעמים כל כך מתחשק לי לשבור את הכלים, להפנות את הגב וללכת. ואז אני מסתכלת על הים. הים תמיד היה שם בשבילי. החל מהחבר הראשון הרציני שנפרד ממני, ככה סתם. יום בהיר אחד. עברו 10 שנים, אולי אפילו יותר... והרבה יותר גברים מאז, ואני עדיין זוכרת את הכאב המרסק הזה. לא בכיתי, לא יכולתי להרשות לעצמי לבכות. בכיתי בלילה לכרית. ביום הייתי מסתכלת על הים. מאז הים מציל אותי. כשקשה. כשרע. כשכואב. בטח פסיכולוגים יתנו שם לתופעה, ויסבירו שזה הגיוני. והיום במקום להסתכל על הים, התחלתי לכתוב בבלוג. מפחיד אותי מה זה אומר על מקום העבודה שלי. עד כמה אני באמת סובלת כאן, ומתחזה שהכל טוב. אולי אפילו משקרת לעצמי? כמובן שתוך כדי כתיבת שורות אלו, קיבלתי טלפון שגרם לי לרצות לנפץ את החלון בעזרת השדכן שלי. פסיכי, כמה מהר נרגעתי שרגע שהידיים שלי נחתו על המקלדת, והמשך להקליד את הפוסט. במקומות עבודה קודמים, ברגעי משבר, הייתי חוזרת על המנטרה- אני יכולה. אני מסוגלת. המנטרה החדשה שלי: אני צריכה את זה.

נכתב על ידי Someone not like you , 13/4/2017 11:39