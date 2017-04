כינוי: Someone not like you

קשה לי להמאין שעשיתי את זה. שאני עושה את זה. כל כך הרבה זמן רציתי, פשוט פינה קטנה שלי. מקום לשחרר את הלחץ באצבעות ובראש. לא, אל תחשבו חלילה שיש לי משהו מעיין לספר. לא פרטים עסיסיים, וגם לא סודות כמוסים. אני לא בטוחה מאיפה מגיע הצורך לתעד את המחשבות שלי ולשתף אנשים זרים לחלוטין בחוויות שלי. בגדול אני טיפוס די מופנם. אני שומרת בבטן הרבה יותר ממה שאני משתפת את העולם. משהו שלמדתי עם השנים- ממש לא כולם, ויותר קרוב לאף אחד לא באמת רוצה לדעת. גם האנשים הקרובים, הבאמת קרובים- הרבה פעמים מקשיבים מתוך נימוס. ואני לא אוהבת להיות במקום של האישה החופרת. מעדיפה את התדמית הקלילה, הזורמת. קלת הדעת? לפעמים. מודה באשמה. יש בי התרגשות מסויימת. כל כך הרבה זמן שקלתי לפתוח בלוג, וכל פעם זה לא קרה. ופתאם, בהחלטה של רגע- ועוד בעבודה! אני חושבת שזה הדבר הכי פחות מוסרי שעשיתי אי-פעם במקום עבודה. לפחות למראית עין אני נראית מאוד עסוקה, ותכלס זה הכי חשוב, לא? יש שיגידו שבלוג זה ילדותי, אבל החופש שהאנונימיות מאפשרת מאוד בוגר בעיני. הרבה יותר בוגר מהלקיא מילים לתוך הוול בפייסבוק. לעולם לא אוכל להעלות לפייסבוק משהו אמיתי, משהו כואב. משהו שלא נועד לגרוף לייקים. כשארצה לייקים תמיד אוכל לדחוף תמונה של עצמי בביקיני, או תמונה של חתול. מה שכל כך יפה בישרא, או ככה לפחות אני מקווה, זה שכל תגובה היא תגובה אמיתית. דברים נעשים עם יותר כוונה, יותר עומק. "יווו מאמי איזה יפים אתם XOXO" - גורם לי כל פעם להקיא קצת בפה.

