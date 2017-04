הטעות בלהיות דובר אמת

4/2017

אחרי תקופה ארוכה יחסית שזה לא מגיע, את מתחילה לשאול את עצמך אם את לא לא מתפשרת על דברים שאולי צריך, אם את לא חוסמת כל כניסה אפשרית אלייך. פעם חסמתי רגשית מישהו מאותה הסיבה שהבחורה שהוזכרה בפוסט הנ״ל חסמה. הרגשתי שבשבילו ערב איתי הוא עוד ערב עם מישהי אחרת כי הוא אמר שיש עוד אחרות. בשבילי ערב איתו היה אחד מהדברים הכי טובים שחוויתי בחיים.





ההבדל היחיד בין המקרה שלי לבין המקרה שתואר בפוסט הזה הוא שהבחור שנפגשתי איתו לא הצהיר שהוא מחפש. גם אני לא הצהרתי שאני מחפשת, אבל כשהחיים יכולים להפתיע אותך במשהו טוב, לא תנסה? הלב שלי אמר כן. קול ההגיון שלי אמר שעדיף שלא. אפשר לומר שהלב ניצח בקרב וזה לא השתלם בשלב מאוחר יותר, אבל זה גרם לי לחשוב על זה שהרגשות שלי כלפיו היו פחות שליליים אם אחרי הטעות שבלומר לי את האמת, הוא היה גורם לי להרגיש שאני הכי טובה שיש.





אם יש משהו שלעולם לא צריך להתפשר עליו זה הערך שמישהו שאת מעריכה מעריך אותך, שמה, תהיי לישות חלשה שמזוהה עם הערך שניתן לך ולא עם הערך שאת נותנת לעצמך, או כמו שנאמר: ״If i lose myself i lose it all".