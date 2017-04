4/2017

בעודי מנסה לחשוב על דרכים נוספות להתחמק מכתיבת המטלות שלי לחופשת הפסח (אני חושבת להציע למוסדות אקדמאים לשנות את המושג הזה, "חופשת-", הרי אין חופשות באקדמיה. לא חופשת פסח ולא חופשת סמסטר. זו אולי "הפסקה-מהלימודים-אך-לא-מהמטלות פסח"), נזכרתי בבלוג הזה והחלטתי שהגיע הזמן לבדוק לשלומו. בתקופתי הקודמת בישרא-בלוג לא היו את כל הפיצ'רים האלה, את הסטטיסטיקות יכלו לראות רק בעלי מנוי "פרו", הקוראים שלי היו אנונימיים, מנויים במייל... למי אז היה בכלל מייל? אני חושבת שהיה לי מייל מצחיק שפתחתי רק כדי שאוכל לפתוח דרכו מסנג'ר, ואת המייל האמיתי בו אני משתמשת עד היום פתחתי רק לקראת הגיוס.

אבל כמה פיצ'רים, ככה כאב ראש. הבעיה הייתה פשוטה מאוד: לא זכרתי בכלל מה שם המשתמש שלי.

טוב, פעם הכל היה פשוט יותר. שם המשתמש היה כינוי מטופש שהוענק לך על ידי חברותייך לאינטרנט וככל הנראה כלל את האות ע'. לשם הדוגמה (או שאומר, הדוגמע?), הכינוי כאן יכל להיות "הקלישאע". העניין הוא, שהשם שלי בכלל לא מסתיים באות ה'. אני לא לגמרי בטוחה איך האות ע' הצליחה להשתלב לה שם, אבל היא הצליחה, תאמינו לי.

גם הסיסמה לא הייתה בעיה קשה. שלוש אותיות ראשונות של השם הפרטי ואז 123. אולי תאריך לידה, אם תרצו לסבך את העניינים.

עבר עשור מאז, שמות המשתמש שצברתי לאורך השנים השתנו וגם הסיסמאות. אבל כאן המטרה הייתה לשמור על אנונימיות, אז זה היה קצת יותר מסובך.

מסתבר היה שבשביל לפתוח בלוג צריך כתובת מייל, אז הייתי צריכה לפתוח תיבת מייל חדשה, מה שהתברר ככאב ראש. לא הסתכנתי בפתיחה דרך Gmail, משום שהרי השרתים של גוגל עוקבים אחרי כל נשימה שלנו, והאתר של וואלה סירב לעבוד. חשבתי לפתוח מייל דרך נענע10, הרי אני כבר פה, אבל השרתים שלהם, כך הסתבר, סגורים. בסוף הצלחתי למצוא שרת שישא כתובת אקראית שיצרתי עבור הבלוג. ופתחתי אותו, ושכחתי את שם המשתמש. ושכחתי גם מה הייתה כתובת המייל האקראית, כדי שאוכל להיזכר מה היה שם המשתמש.

כל הסיפור היה די טראגי. חשבתי לעצמי, איזו בדיחה, אני מספרת על כך שהחיים שלי הם בדיחה וגם זו בדיחה, על חשבוני. למה אני צריכה את כל זה? שם משתמש, סיסמה. תנו לי פשוט להיכנס לבלוג בכוח המחשבה.

זה הרגע שבו הבנתי שזה כנראה שם המשתמש שלי. למה אני צריכה את כל זה. why do i need this.

כי הנה פרט טריוויה שאני כן זוכרת מישרא-בלוג: אם תזינו את שם המשתמש ישר אחרי כתובת האתר, תגיעו ישירות לבלוג.

לשם הדוגמע: israblog.nana10.co.il/whydoineedthis

ואז, הבנתי, אני בכלל גאון. ואז, חשבתי על זה שוב, ואולי לא בטוח לשים כאן את שם המשתמש שלי.

אבל הסיסמה שלי היא לא השם שלי ולא תאריך הלידה שלי. וגם אם היא הייתה, אתם גם ככה לא יודעים אותם.