4/2017

האוקיקופיד קצת דעך

העבודה נכנסה לפיק

היום פגשתי את האחת

מתחילים לדבר על מחיה משותפת

עדיין לא על יחסינו לאן

לא בני זוג

הייתי עם מישהי

הייתיי הייתי

היא הייתה למעלה, התיישבה וצעקה קללללל

I'm too old for this shit

רואה פרקים של ריק ומורטי, מחפש פריטי טריוויה

מנסה להסביר לאנשים למה זה בסדר שהמורים יקבלו חופשה בל"ג בעומר

מנסה לתפוס לילה של יותר משש שעות

שכחתי את העכבר בעבודה

ואת הבקבוק התרמי ברכבת בחיפה

ואת החיים שלי

השותפה הגיעה

לא תהיה אוננות הערב

ואם תהיה - תהיה שקטה

מחר יש טקס

מחרתיים שבת

והמייל של וואלה החליט שהוא בשיפוצים

שבוע הבא שבוע קצר

והאחת לא יציבה לי

אבל מאזנת אותי

בשני חופש

בשלישי חופש

בשני יום קצר אני מתכוון

ואלה לא חופשים, אלה חופשות

ספליט מוציאים סרט המשך

עוד לא הייתי בפאוואר ריינג'רס

או בדניאל בלייק, או איך שלא קוראים לו

את ספליט דווקא כן

וטריינספוטינג

והדרדסים

כן כן

את בייביבוס עוד לא

וההיא מהעבודה משגעת אותי

בקטע טוב

חוסר שינה

חוסר חמצן

מחסור במים

עייפות

סוללה שנגמרת

הודעות וואטסאפ מהורים

מורים

קולגות

ההיא מהעבודה

האחת

(אלה שתי בנות שונות, כן?)

אולי יהיו הלילה שמונה שעות שינה

כנראה שלא

ואוננות

אבל שקטה כזאת

שזה קשה

כי אני רועש

אבל זה קשה...

הפרעות קשב וריכוז

כך זה נראה

נכתב

נאמר

נהגה

לילה טוב

(אני פה לתגובות)

(או לשיחות מעניינות)

(עד שיימאס לי לרפרש)

(כי המייל בשיפוצים מסתבר)

צ'או!