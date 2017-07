7/2017

ארה"ב: סמינר בנושא דרישות רגולטוריות ביצוא לארה"ב, 5.7.17

ארצות הברית מהווה שוק יעד עיקרי עבור יצואנים ישראלים רבים. עם זאת, חברות רבות אינן מודעות לדרישות הרגולטוריות השונות שחלות על מוצרי צריכה המיוצאים לארה"ב, או מתקשות לנווט בין מגוון מקורות המידע וגורמי האכיפה השונים.

לשכת המסחר ירושלים, פועלת רבות בתחום ההנגשה והסיוע לבעלי עסקים בנושאי רגולציה וממשל. דרור אטרי, נשיא לשכת המסחר ירושלים, מציין שההזדמנויות הכלכליות הרבות שמספקת ארה"ב בפני יצואנים ישראלים, מחייבת את הידע המקצועי בתחום הרגולציה. הסמינר הייחודי שיתקיים יתרום משמעותית לבעלי העסקים וישדרג את הדרך בה פעלו עד היום"

הנכם מוזמנים לסמינר ייחודי שייערך לרגל הגעתה לישראל גב' מארייטה רובינסון,של נציבה מטעם הועדה לבטיחות מוצרי צריכה בארה"ב, (The U.S. Consumer Product Safety Commission – CPSC),בנושא דרישות רגולטוריות ביצוא מוצרי צריכה מישראל לארה"ב https://www.cpsc.gov/About-CPSC הסמינר מיועד לכל חברה המייצאת כיום, או מעוניינת להתחיל לייצא מוצרי צריכה לארה"ב, ובפרט מוצרים רגישים כגון: משחקים/הלבשה לילדים, מוצרים עם סוללות ליתיום (טלפונים ניידים/אזניות), סגווי וסקטבורדים ממונעים, מוצרי ננו-טכנולוגיה ועוד. המפגש יתקיים ביום רביעי – 5.7.2017, בלשכת המסחר ת"א (החשמונאים 84, תל אביב, קומה 2) חברנו באיגוד לשכות המסחר. לו"ז (ייתכנו שינויים):

14:45-15:00 התכנסות

15:00-15:15 דברי ברכה

15:15-15:45 Marietta Robinson - פרזנטציה: פעילות הארגון ותחומי אחריותו, סקירה רגולטורית, אכיפה (תקנים ותקנים וולונטריים),

איתור מידע באמצעות הארגון ועוד

15:45-16:00 שאלות ותשובות

