תמונה







Young again

אז עשיתי מה שהרבה זמן לא עשיתי, התקשרתי לחבר שלי ושאלתי ממנו את המכונת גילוח שלו. החלטתי שנמאס לי להראות כמו איש מערות ופשוט החלטתי לגלח הכל. זה לא שלא התגלחתי לחלוטין, פשוט הייתי מסדר את הזקן אבל החלטתי שאני רוצה שינוי מסוים, כי בכל זאת כל דבר צריך להתחיל מדבר קטן. אז אחרי שתי דקות נקשתי בדלת שלו ולקחתי את המכונת גילוח, נכנסתי למקלחת יחד עם המכונה והמראה ואחרי חצי שעה יצאתי כמו אדם שונה לחלוטין. אני חושב שעברו מעל ל3 שנים מהפעם האחרונה שהתגלחתי על פחות מ1. ואז כולם ראו, וכולם שיבחו, וכולם אמרו שיפה לי ככה - אבל אז היה רגע שהזכיר לי למה לכתחילה התחלתי לגדל זקן - "וואו אתה נראה בן 16-17". עברו כמעט 9 שנים מגיל 16, קצת מדכא ועם זאת משמח שאני עדיין ממשיך להראות צעיר כמו פעם, אני מניח שפשוט רוב הגנים הפעילים אצלי הם מאמא שלי... היה די נחמד להיות אצלה היום, זה היה שינוי אווירה שהייתי צריך, למעשה אני אפילו די מרגיש די טוב כרגע, לא שמח ולא עצוב שוב מצב של אדישות. אבל זאת אדישות נחמדה. קראתי מכתב שכתבתי לה, אני לא זוכר מתי זה בדיוק היה, כי קצת מעורפל אצלי כל האנשים מהעבר שהכרתי, אני זוכר אותם ואת הסיפור של כל אחד ואחד מהם, רק שאני לא זוכר את הזמנים המדויקים - אני מניח שהמוח שלי מזדקן יותר מהר מייתר האיברים אצלי בגוף... אפילו כמעט וסיפרתי לאמא שלי שהיא נפטרה, איכשהו עם כמה שאני לא ממש מרבה לשוחח איתה על הכל, היא תמיד שמה לב כשאני נמצא במצבי דיכאון. אני מניח שהיכולת לזהות רגשות ותחושות של אנשים לפי מה שהם כותבים / טון דיבור שלהם ניתן לי ממנה, כי למעשה כולם רואים אותי עם מדבקה של חיוך על הפנים, ואני אומר לכולם שהכל בסדר, אבל יש מעט אנשים שגם כשאומרים להם שהכל בסדר ומחייכים חיוך רחב שמים לב שזה הכל מזויף... פשוט העברתי נושאים, אני לא יודע כל כך איך אני אמור לדבר איתה על זה. בכל זאת היו מקרים מאוד נדירים ששיתפתי אותה בדברים משמעותיים בחיים שלי, ואולי זה משהו שאני רוצה לשמור לעצמי, משהו שאני רוצה להשאיר לעצמי... בכל זאת, אין אדם בעולם שיוכל להבין עד כמה הקשר ביני לבינה היה חזק, עד כמה אהבנו אחד את השניה גם במצבים הכי רעים שיש. זאת היתה אהבה שונה, כזאת שהיא מיוחדת, בסופו של דבר היא באמת היתה אדם מיוחד. "הבעיה שלך היא שאתה לא מקיא דברים החוצה, אתה שומר אותם לעצמך בפנים" - אני תוהה אם זה נחשב להוציא את הדברים החוצה, אולי מלבד העובדה שרק אני עונה לעצמי כאן מסתכמת במילה אחת שמתחילה בל' ונגמרת בא', אין עוד מוח שינסה לעזור לי לראות דברים בנקודת מבט שונה. נראה לי שאני מחר קובע תור לפסיכולוג/ית...

נכתב על ידי Dancing in the light , 3/4/2017 00:07