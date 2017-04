כינוי: Dancing in the light

4/2017

It's not enough

יש לי הרגשה קצת טובה. זה לא שקרה משהו מיוחד, פשוט כל החברים שלי אחרי שלא ראו אותי במשך שבועיים - למעשה פשוט הסתגרתי בבית למשך שבועיים (חוץ מעבודה). אז כולם ראו אותי אחרי הרבה זמן ופשוט תהו איפה הייתי, ואם אני ברגיש בסדר {כי ממש לא מזמן אושפזתי בבית חולים}, ובעיקר שאלו "איפה אתה? לא ראינו אותך הרבה זמן..!", אז פשוט החלטתי להדביק חיוך על הפנים ולהעמיד פנים שהכל בסדר. חשבתי שיהיה בהתחלה אלכוהול, אבל לא היה אלכוהול, היה יין, אבל יין זה לא באמת אלכוהול... קיוויתי שיהיה שם משהו חזק כדי שאוכל לשפוך את עצמי עליו - פשוט לשתות 7-8 כוסות ובכוס ה9 כבר לאבד את המודעות לסביבה, מה שאומר שאחריה אני כבר לא אזכור כלום מאותו הלילה. אבל לצערי זה לא קרה, כי היה יין - וגם אם אשתה בקבוק יין שלם זה לא ישפיע עלי, ככה שזה לא היה מועיל כל כך. אבל בסופו של דבר היה נחמד, להיות עם כולם יחד... קצת משכיח את הכל - "הכל". אני די בספק למה אני כל כך בדאון, בסופו של דבר יש לי הכל, או כמעט הכל כי אף פעם אין באמת הכל. אבל יש לי כל מה שאני צריך כרגע שיהיה לי, והיה לי ממש טוב עד לא מזמן. ובכל זאת היא נפטרה לפני יותר מחצי שנה, אז למה זה עכשיו מכה בי? כבר בכיתי, כבר התאבלתי, כבר היה לי קשה.., אז למה עכשיו זה תוקף אותי שוב ושוב..? כנראה זה המצפון שלי שהולך הלוך ושוב חסר מנוח על כך שהיא נפטרה ומעולם לא יצא לי לבקש ממנה סליחה... זה כנראה נשמע קצת קיצ'י, אבל זה לא - כי כשאדם שפגעת בו עוזב את העולם הזה מאבדים את היכולת להשלים איתו, וכל עוד הוא בחיים תמיד אפשר לבקש סליחה. אולי זה גם מפריע לי עם העובדה שהיא היתה האדם היחידי שבאמת פגעתי בו, ועל אף שהיא התחננה לי בטלפון שלא אעשה את זה, פשוט המשכתי. אבל זה לא שנהנתי מזה, זה לא ששמחתי שהיה לה כואב, זה לא עשה לי טוב לשמוע את הקול שלה אומר לי שזה לא הגיוני ואני לא מדבר בהיגיון. למה העולם הזה כל כך דפוק? למה היא היתה צריכה ללכת? היא יותר צעירה ממני... אני כל כך מתגעגע אליה.., אבל זה לא מספיק, זה אף פעם לא יספיק, כי היא כבר לא נמצאת פה בשביל לומר לה את זה...

נכתב על ידי Dancing in the light , 1/4/2017 21:55