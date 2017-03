כינוי: Dancing in the light

ארכיון: 3/2017



3/2017

The first time

אני זוכר את הפעם הראשונה שהכרנו, זה היה דרך אתר חברתי כלשהו שנסגר כבר לפני כמה שנים טובות... אני זוכר שכתבת על כך שאת רוצה להתאבד, וסיפרת שאת חותכת, וככה למעשה הכרנו. אני זוכר ששאלתי אותך למה את רוצה לעשות את זה, ואמרת שאין לך באמת אף אחד לצידך, ושאת מרגישה לבד. אני זוכר שסיפרת לי שאת חותכת, היתה לך חתיכה של רקטה שהתפוצצה אצלכם בחצר במהלך מלחמת לבנון השניה. אני זוכר שסיפרת לי שאת מעשנת ושותה, ואת פשוט היית כל כך קטנה... אני זוכר את השיחות וידאו שלנו בסקייפ, בהתחלה את שתקת כי התביישת. אני זוכר שהפנים שלך נעשו אדומות מכל מחמאה קטנה וקראתי לך גברת עגבניה. אני זוכר שרבת איתי באותו היום ושאלת למה כל כך איכפת לי ממך, ואמרתי לך שאני רוצה להיות חלק מחייך. אני זוכר שרבנו בגלל מה שקרה והפסקנו לדבר, ואחרי שלוש חודשים חזרנו ואמרתי לך שאני רוצה שנשאר רק ידידים. אני זוכר שאמא שלך דיברה איתי בסקייפ, דיברתי איתה למשך כמעט ארבע שעות ואמרתי לך שיש לך את האמא הכי מגניבה. אני זוכר את הפעם הראשונה, השניה, השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, השביעית והשמינית שבאתי לישון אצלך. אני זוכר את הדרך הארוכה של הנסיעה - זה היה לנסוע 3 וחצי שעות לכל כיוון. אני זוכר את הטיולים שהיינו עושים יחד עם אחותך וההורים שלך. אני זוכר את הסיורים שאמא שלך היתה עושה לי בעיר יחד איתך. אני זוכר את כל הדברים שעברנו יחד, את כל החוויות שחווינו וכל מה שעשינו יחד. אני זוכר את כל אלו כאילו וזה היה ממש רק אתמול. אני באמת מתגעגע אליך...

31/3/2017 12:02