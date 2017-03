כינוי: Dancing in the light

מין: זכר

תמונה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 3/2017



Dancing in the lightזכרRSS: לקטעים

3/2017

The beach

אני זוכר שהיית בתל אביב, אח שלך חזר לארץ אחרי שהוא גר בחו''ל כמה שנים. הוא היה יחד עם חברה שלך במלון והיית יחד איתם. קבענו להיפגש, זה היה אחרי כמעט שנה שלא נפגשנו. קבעת איתי ב5 אחר הצהריים, אני זוכר שהגעתי לתחנה בתל אביב ואת לא ענית לטלפון שלך כי היית בתוך הים. התישבתי בתחנת אוטובוס והתיישב לידי ילד עם אוטיזם או פיגור שיכלי והוא פשוט חיבק אותי ולא רצה לעזוב אותי - את אמא שלו זה די הביך כל המצב הזה אבל לי זה לא הפריע כל כך. אני זוכר שסוף סוף ניפגשנו. הייתי על מדים ובאתי לחוף בשביל לראות אותך. את היית עם בנדנה שכיסתה לך את הראש כי בהתחלה התביישת מהקרחת שלך. אני זוכר שהנעליים שלי טבעו בחולות והיה קשה ללכת איתם על החול אבל בכל זאת המשכתי ללכת. אני זוכר שהלכנו על שפת הים והגלים הכו בקצות הנעליים שלי, השמש התחילה לשקוע. את לא הפסקת לדבר ולספר לי על חוויות שהיו לך, ועל מה שעברת והיה רגע מאוד קצר שנעצרנו והסתובבתי אליך. אמרתי לך שאת חסרה לי ושאני מתגעגע אליך ושלא התרענו הרבה זמן. אמרת לי שגם את התגעגעת אליך וחיבקתי אותך. אחרי כמה דקות אמרתי לך שאני צריך ללכת, והצעת לי להישאר. אבל אמרתי לך שאני צריך לזוז ושאני ממהר - זה לא היה נכון. הלוואי והייתי נשאר איתך לעוד כמה שעות לצבור איתך עוד כמה חוויות. כשלא היינו בקשר תמיד חשבתי מה תגידי אם פתאום אבוא לבקר. ידעתי שאת בבתי חולים בטיפולים, וכל מה זמן עלתה לי המחשבה - מה יקרה אם אבוא משום מקום ואפתיע אותך? האם את תריבי איתי? אולי תסלחי לי? אולי תצרחי עלי ליד כל החברים והמשפחה שלך ותגידי לי שאת לא רוצה לראות את הפרצוף שלי? אולי את תבכי ותחבקי אותי חזק ותגידי לי שלא אעשה זאת יותר? - שלא אעלם לך ככה יותר. ועכשיו אני רק יודע שלא משנה מה היתה התגובה שלך - אני רק מתחרט על כך שלא באתי. שלא אמרתי לך שלום, שלא נפרדתי ממך כמו שצריך, שלא הסברתי לך למה החלטתי לנתק את הקשר. אני צריך לצאת מהמצב הזה - הבעיה שאני לא יודע איך...

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Dancing in the light , 31/3/2017 00:52