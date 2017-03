3/2017

There is a way to be good again

באחד מקטעי המפתח בספר (המצוין והמומלץ ביותר) "רודף העפיפונים" של חאלד חוסייני, נאמר לגיבור המשפט -"there is a way to be good again". כמה פשוט, ככה אפקטיבי. זה בדיוק איך שאני מרגיש עכשיו. בתקופה האחרונה הבלונדינית הזאת הייתה ההתמכרות שלי. כשלא הייתי איתה, הייתי חושב עליה וכשהייתי איתה הייתי מוטרד שזה יגמר. בספר "הקייטנה של קנלר", לגיבור של הסיפור יש חברה והוא מספר איך תמיד חשב שאם יבגוד בה אז זה יהיה עם מישהי כל כך יפה שהוא יוכל לנחם את עצמו שהיא הייתה שווה את זה. ומה אני אגיד לכם? היא פשוט לא הייתה שווה את זה. אמנם היא בלונדינית, כוסית, חלקה ולבושה בצורה כה חשופה עד שבפורים היא פשוט התחפשה לזונה זונה, אבל לפעמים גם זה לא הכל. היא כמעט ולא הראתה לי שום קורטוב של חיבה. אמנם היא אמרה לי משהו בסגנון של -"כל מה שאתה עושה במיטה, אתה עושה נהדר" ואמירה כזאת יכולה להחזיק בחור שטחי ותחרותי שכמוני די הרבה זמן, אבל מגיע השלב שגם זה לא מספיק. אז עכשיו היא זרקה אותי באבחה אחת. ואמנם האגו שלי נפגע למדי אבל אני באמת מרגיש כמו שכתוב בהתחלה- יש לי עכשיו סיכוי להיות טוב. להפסיק עם כל הבגידות, ההתמכרויות ובזבוז הזמן ולהתחיל להיות רציני ושלם. הבעיה שזה כל כך משעמם... סטקש.