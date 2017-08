8/2017

צ'ארלי,

בימים האחרונים אני מרגישה שאני ילדה כועסת.

ואם אני מנסה להבין את עצמי אם זה לגיטימי או לא אני מבינה שכן. הכעס שלי מובן מאוד. אבל אני לא רגילה שהוא נשמר בי כל כך.

למה זה בא לידי ביטוי שאין לי חשק כבר לראות אף אחד מהחברים שלי כי אני כועסת. או מאוכזבת.

אף אחד לא מבין ונמאס לי כבר להיות בוגרת כל הזמן.

ואני באמת מתנהגת בבגרות.

אבל הכעס ומה שאני מרגישה זה כאילו ילדה קטנה משתוללת לי בלב ובועטת בכל הדלתות.

היא גם שורפת לי את האמון. בהבטחות. באנשים. בחברים הכי טובים שלי.

פעם אהבתי שנהייתי כזו. ילדה של LOVE IT OR LEAVE IT. מישהי ששוברים חתיכה מהאמון והכל הולך לפח. זה שירת אותי יפה והגן עלי מאוד.

אבל עכשיו אני מרגישה שזה רודף אותי. בפחדים, בציפיות, באופן שבו אני מגדירה את החברים שלי. אפילו זה פוגש אותי בשאלה אם אני בכלל רוצה לראות אותם.

אני לא יודעת למה יצאתי ככה מאיזון.

למה זו תקופה כל כך מחורבנת