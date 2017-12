מלאו כאן את כתובת האימייל

.Baby, I'm not strong enough

כמה ידידות אמרו לי שאם הן היו סיגל הן היו בורחות ממני, חושבות שאני משוגע. בגלל כמה שאני אוהב אותה. בגלל המתנות הקטנות שאני מביא לה ללימודים. בגלל דברים שעשיתי בשבילה שנראו לי מדאגה אבל כולם אמרו לי שהגזמתי והיא יכולה לדאוג לעצמה. "הייתי חושבת שאתה קריפי ובורחת" - נוי "היא סתם ידידה שלא שמה עליך ואתה עושה בשבילה מעל ומעבר בקטע מוגזם" - לי נראה לי מיותר להמשיך עם המשפטים האלה הם דיי חוזרים על עצמם. איך אני אומר להן שאני צריך מישהי לאהוב? איך אני אומר להן שאני חייב מישהי לאהוב? איך אני מסביר להן על הכלכך פאקינג הרבה בחורות שהתחלתי איתן? על אלה שסירבו להביא לי את המספר שלהן? על אלה שהביאו לי את המספר שלהן ואז אחריי שבוע סיננו אותי? על אלה שלא הסכימו לצאת לבלות איתי? על אלה שיצאו לבלות איתי, אמרו שהיה ממש כיף והן מחכות לפעם הבאה ואז נעלמו לגמריי? איך אני מספר להן שאני צריך להוכיח את עצמי כלפי מישהי? להוכיח לה שאני שווה משהו. באחת הפעמים האחרונות. התחלתי עם מישהי, לקחתי את המספר שלה ואחריי שראיתי שהיא זורמת בווצטאפ, פנים מול פנים הזמנתי לצאת לדייט איתי, והדגשתי את הדייט כדי שלא יהיו אי הבנות בקשר לכוונות שלי. היא הסכימה, לפני הדייט ממש התרגשתי, הלכתי לקנות בגדים חדשים ואפילו שאחי התקשר אליי ואמר לי שפרצו לנו לבית והמשטרה שם ושאבוא לראות מה גנבו לי מהחדר, עניתי לו שידאג לזה בעצמו, שלי יש תוכניות אחרות כי אני צריך להתארגן להערב. לפני שיצאתי אליה שלחתי לה הודעה "הכל כמתוכנן?" והיא ענתה לי "שכחתי לומר לך.. בסוף יצאתי לבלות עם המשפחה.. נקבע לזמן אחר." "סבבה" עניתי.. כאילו לא חיפשתי בגדים במשך כמה שעות והוצאתי כמה מאות שקלים. ואז היא דחתה שוב.. ושוב.. ואז היא שלחה לי "אני מעדיפה שנשאר ידידים" ושוב "אני מבין, הכל בסדר" אני עניתי לה עם סמיילי מחייך. מנסה להבין למה עוד אחת לא רצתה אותי בסוף.. אחריי חודש שאלתי אותה על שם של מישהו ששמעתי אותה אומרת בשיחה אחרת.. היא התחמקה ממני.. וזה חזר על עצמו במשך כמה ימים. עד שישבתי איתה והיא סיפרה לי שטיפה אחריי שהזמנתי אותה לצאת איתי אותו בחור גם הזמין אותה.. והיא החליטה ללכת עליו. קמתי לאט, חייכתי אליה. "אם את חושבת שהוא הבחור שמתאים לך, אז אני מאמין בזה גם.אני מאחל לכם בהצלחה בקשר.. אבל אני צריך להרגע" אמרתי לה בקול הכי רגוע שלי והלכתי. למחרת בחור שישב לידנו אמר שעשיתי את הסצנה הזאת בצורה מדהימה, איך ששמרתי על הרוגע והכבוד שלי כלפיה. בכיתי במשך שלושה ימים, לא הבנתי מה היה בו או חסר בי שהיא החליטה ללכת עליו. עברו עוד כמה חודשים.. ושאלתי אותה. "לא תכננתי את זה.." היא אמרה "פשוט היה לי כיף איתו כשיצאנו ואתה בחור ממש רציני" היא אמרה לי בלי לתת לי את ההזדמנות להכיר את לה את עצמי בבילוי חברתי. והייתה את לילך כמובן, שיצאתי איתה לטיול אופניים היא חיבקה אותי אמרה לי שהיא מאוד נהנתה איתי ושאחשוב על מקומות לפעם הבאה, למחרת בבוקר שלחתי לה בוקר טוב .. "אדי, אני מצטערת אני מקווה שנשאר ידידים אבל" קראתי את המשפט הזה בפעם המיליון כאילו זאת הפעם הראשונה שמישהי אומרת לי את זה. שבוע אחריי יש לה חבר. "אני מבין, כמובן שנשאר ידידים. הכל בסדר" שלחתי לה. אני מנסה להסביר לכם איך אני מרגיש. תדמיינו כספת שבתוכה יש את הדבר שאתם הכי רוצים בעולם הזה. תרופה לסרטן, או מיליוני דולרים, הדבר שאתם חולמים עליו בלילה. והכספת.. הכספת עשויה מזכוכית. אתם רואים את זה בעיניים שלכם. כלכך קרוב, במרחק נגיעה.. אבל אתם לא יודעים את הקוד לכספת. ואתם מנסים המון קודים, את כל הצירופים האפשריים. מנסים לשבור אותה, להמיס אותה, לחדור אליה איכשהו.. אפילו רק חור קטן אבל כל פעם שאתם מנסים ונכשלים, הקוד מתחלף, הכספת מתקנת את עצמה. אז איך אני מרגיש? אני מתוסכל, מתוסכל שכבר יש לי אלף ידידות שעם רובן התחלתי וזה לא התאים להן. ידידה אמרה לי שאני נראה ממש טוב, ממש טוב. כשיצאתי אתמול לפאב.. אבל אני בטוח שהיא שיקרה.. כי אם באמת הייתי נראה טוב.. מישהי אחת הייתה חושבת ככה, אני מרגיש מכוער. אני מרגיש טיפש, אני מרגיש מושפל, אני מרגיש הבחור הזה שאף פעם לא טוב מספיק. אני מרגיש באמת שאני הולך למות לבד בצער רב ויגון קודר. כי אם זה לא היה נכון.. אז אחת, אחת מכל הבחורות הייתה זורמת איתי, לא ביקשתי סקס, לא ביקשתי חתונה, כל מה שרציתי זאת הזדמנות. אז אני לא יודע אם הצלחתי להסביר את זה כמו שצריך.. למה אני עושה את כל זה בשביל סיגל. אני מנסה ממש להצחיק אותה, שתראה שגם איתי כיף. אני זוכר את כל מה שהיא אומרת לי, ומתעניין בה ובחברות ובמשפחה שלה, שתראה שהיא יכולה לשתף גם אותי. אני מראה דאגה בצורה קיצונית, כי אני רוצה שהיא תשים לב שבאמת אכפת לי ממנה. ולמרות שגם היא אמרה שהיא רוצה אותי רק בתור ידיד, היא עדיין לא נעלמה.. אז אני מנסה OVER לפני שיגמר לי הזמן, והיא תהפוך לעוד בחורה אחת ברשימה הארוכה ממש (ביטוי כמובן) של הבחורות שלא חשבו שאני טוב מספיק בשבילהן.

נכתב על ידי סטפן (אדי) רוזנשטיין , 9/12/2017 16:31