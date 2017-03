3/2017

התבקשנו לכתוב בלוג בקורס בשם "אנתרופולוגיה פוליטית" על נושא שמעניין\מציק לנו. הנושא שחשוב לי לדבר עליו בתור מאלפת כלבים ובעלת שני כלבים הוא פיקוח וחקיקה ממשלתית בנושא, ומה אפשר לעשות בכדי להתייעל ולהשתפר.

יש לי שני כלבים מתוקים ואנרגטים. בורדר קולי ורועה אוסטרלי, אלו גזעים שצריכים להוציא מרץ יותר מהממוצע ועליי לבלות איתם מידי יום לפחות שלוש שעות בחוץ בכדי שייפרקו אנרגיה. בכדי שהטיולים בחוץ יהיו מהנים לשני הצדדים ולא יהוו עבורי מעמסה אני הולכת איתם לרוב ללא רצועה. יש לציין כי שניהם קיבלו חינוך בסיסי וכחלק ממנו הם מסוגלים ללכת ללא רצועה לידי ולהקשיב ולבצע כל פקודה בזמן הטיול בחוץ.

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים קובע כי במידה ואדם יוצא עם כלבו לרשות הרבים הוא מחוייב להחזיק אותו ברצועת הולכה. עוד קובע החוק כי במידה והכלב מוחזק שלא על פי התקנות רשאי הרופא הווטרינר העירוני או מפקח לתפוס את הכלב ולהעבירו למאורת הרשות. בנוסף, פקח יכול לתת קנס של כ-500ש"ח במידה והכלב לא מוחזק ברצועה.

משרד החקלאות מדגיש כי מטרת החוק היא לדאוג לבריאות הציבור, לבעלי חיות המחמד ולכלבים עצמם. לפניי הטלת הקנסות הדרך לאכוף את החוק במקרה של הפרה הייתה הגשת כתב אישום לבית המשפט. במטרה למנוע עומס נוסף על המערכת המשפטית, פנו במשרד החקלאות למשרד המשפטים במטרה להמיר חלק מן העבירות הקיימות בחוק לעבירות מנהליות, משמע, להפוך את מנגנון האכיפה לפשוט יותר.

החוק בעייתי בעניי מכמה סיבות:

החוק בעצם אומר שכלבים לא יכולים להיות משוחררים בחוץ ועל כן הם מוגבלים לתוך החלל הביתי ובחוץ תנועתם מוגבלת. מכאן שמענישים את הכלבים ולא את בעליהם, כלב שלא יכול לרוץ ולהוציא אנרגיה לפחות פעם ביום נפגע בבריאותו ובכושורו.

חוק נוקשה שכזה לא מעודד אימוץ כלבים.

מלבד הבעייתיות בחוק עצמו קיימת גם בעיה לאכוף אותו שכן מספר הפקחים מוגבל והם לא מסיירים בכל שעות היום בכל העיר. מסיבה זו, החוק לא מרגיש אפקטיבי הן כלפיי בעלי הכלבים והן כלפיי שאר הציבור. יש כאן ריק.

יש כאן פרדוקס כיוון שעל כל בעלי הכלבים להיות אחראים לכלביהם- לספק להם תנאי מחייה טובים, לחנך אותם ולאסוף אחריהם את הצואה וכו', מצד שני קיימים חוקים כמו החוק המחייב ללכת עם רצועה והוא בא לפקח ולהגביל. כאן עולה השאלה, האם הממשלה צריכה להתערב בעניין כמו טיול ללא רצועה ולחוקק חוקים ותקנות ולנסות לאכוף אותם, או שעל בעלי הכלבים ליטול את האחריות על חיית המחמד שלהם, אחריות שכוללת בתוכה חינוך למשמעת.

חלקכם בוודאי חושבים שאכן יש כלבים בעייתיים\מסוכנים ועדיף שיהיו קשורים ברצועה וגם להוסיף מחסום פה אם אפשר. כאן נכנס עניין ה"אחריות האזרחית", (ומייד אדון עליו בהרחבה) הרעיון הוא שכל אזרח שמחזיק כלב-עליו לדאוג לו ולחנך אותו ואם לא מסוגל לכך, שלא יחזיק בו.

מתוך ויקיפדיה על רעיון חברה אזרחית: החברה האזרחית פועלת במרחב שבין המדינה והאזרח הציבורי והפרטי, לעתים בחפיפה ובקשר עם מסגרות אחרות במדינה ולעתים בניתוק מהן. במרחב זה מתקיימים יחסי גומלין חברתיים-התנדבותיים כדי לממש את מטרות היחיד, הקבוצה והכלל. במרחב זה נמצאים ערכים משותפים, עצמאות כלפי המדינה והשוק הכלכלי ופעילות אוטונומית המשמשת להשגת תועלות חברתיות וציבוריות.

סוגייה שונה אבל דומה נידונה במאמר של ג'וליה פאלי,

The Paradox of Participation: Civil Society and Democracy in Chile

המאמר דן בכוחה של החברה האזרחית אל מול הכוח של הממשל ולוקח כמקרה בוחן את פינוי האשפה המצטברת בשטחים עירוניים בצ'ילה. מצד אחד נטען כי זו היא אחריות ממשלתית שכן קיים חשש להתפרצות והתפשטות מחלות שעל הממשל למנוע, מצד שני, הממשלה החדשה בצ'ילה באותה התקופה עסוקה בעניינים דחופים יותר ולכן על האזרחים להקים ארגון שיטפל בפינוי האשפה. המאמר דן סביב הסוגייה: מתיי נכון וצריך להיות מופעל כוחה של החברה האזרחית, וכולל בתוכו את המושג "השתתפות" בו אזרחים וארגונים לוקחים חלק פעיל בחיי היומיום, ובאיזה מקרים הממשל הוא זה שצריך להפעיל את הכוח. קיימים ארגונים הטוענים כי השתתפות כוללת בהכרח מעורבות בלקיחת החלטות ויישום תוכניות. יש המסכימים עם גישה זו בטענה כי כאשר המשאבים והזמן של הממשל מוגבלים על האזרחים לקחת אחריות בעצמם. הויכוח בדבר פינוי האשפה מנתח ומדגים את הויכוח בדבר אחריות אזרחית, השתתפות ודמוקרטיה.

ברצוני לקחת את מקרה הבוחן הנדון במאמר ולטעון כי הוא דומה באופיו לסוגייה של הולכת כלבים ללא רצועה. החוק לא אפקטיבי כיוון שכוחו של הממשל מוגבל בעניין זה, שכן אכיפת החוק קשה ליישום והיא מוגבלת בזמן ומשאבים. על כן, לדעתי, ההחלטה צריכה להיות של הבעלים שהרי אם הכלב ממושמע ומסוגל ללכת ליד בעליו בלי רצועה ולא פוגע באף אחד מהעוברים ושבים למה לא לאפשר זאת? זאת אומרת שבעל הכלב היה נכון מספיק למשמע את כלבו ועל כן יוכל לצאת איתו בחופשיות.

נוסף על כן, נקודה נוספת הנידונה במאמר ומחזקת את דבריי היא כי תפקיד הממשלה בדמוקרטיה הוא לא לפתור בעיות ספציפיות של אנשים, קבוצות וקהילות צריכות לעשות זאת בעצמן. אני תומכת בטענה זו מפניי שאני חושבת שהקהילה ההולכת וגדלה של בעלי הכלבים צריכים להיות אחראים בעצמם על כלביהם ועל החינוך שלהם, לדעתי זה חלק מ"השתתפות" אזרחית. אנשים שמלכתחילה לא מבינים כי אחזקת כלב מחייבת עבודה רציפה וחינוך שלו, עדיף שלא יאמצו כלב כיוון שעלולים להתאכזב...האחריות האזרחית האמיתית במקרה זה נעוצה בחינוך הכלב.

המאמר השני המצורף בלינק מדבר על אכיפה אזרחית וכיצד היא זו שגורמת לחוקים לחול על החברה ולא המחוקקים עצמם. הם רק מחוקקים את החוק והחברה היא זו שבעצם אוכפת אותו. החברה היא זו שאחראית בפועל לתוצאות. אחד התפקידים המיוחסים לחברה אזרחית היא מימוש חירויות של בני אדם, כדי שיהיה אפשר להבטיח את החירות הזו למען בעלי כלבים ולמען הכלבים עצמם על בעלי הכלבים לנהוג באחריות כוללת ומקיפה עם כלביהם הכוללת חינוך.

שאלתי את עצמי האם הטלת קנסות היא הדרך היחידה לגרום לאנשים להתנהג בצורה מתחשבת?

מה כן אפשר לעשות- מכיוון שלא כל אדם המאמץ כלב מבין עד הסוף מה נדרש ומה יידרש ממנו בעתיד, אני חושבת שכאן יש מקום לשיתוף פעולה עם הממשל. בכדי להגיע לאפקטיביות מלאה הממשל יכול לעודד קמפיינים של חינוך והסברה בנושא חיות מחמד עם דגש על הטיפול המסור והחינוך לו הם זקוקים. כך במקום לחוקק חוקים שקשה לאכוף ולהתמודד איתם בפועל, ישקיע הממשל את מאמציו בחינוך והסברה, אנשים שיירצו לאמץ כלב יידעו טוב יותר לקראת מה הם נכנסים ויוכלו להחליט באופן יותר שקול אם יש להם את הזמן והאנרגיה לאמץ כלב ובמידה ויחליטו שכן, יידעו כי עליהם לעבוד איתו היטב על חינוך ומשמעת. העבודה על משמעת בסיסית לכלבים היא האחריות האזרחית שאנשים צריכים לקחת על עצמם כשהם מאמצים כלב.

בכדי לבדוק האם תוכל להיות היענות להצעתי שאלתי כמה בעלי כלבים בפארק שאלות הנוגעות לעניין, האם היית רוצה ללכת עם כלבך ללא רצועה? והאם היית מוכן להשקיע זמן בחינוך הכלב למען זה אם היו לך הכלים? האם התערבות ממשלתית אחרת בדמות הסברה הייתה עוזרת יותר לדעתך מאשר ניסיונות אכיפת החוק?

אמלי: "בטח שהייתי רוצה לצאת עם בוגו בלי רצועה, אבל אני משחררת אותו רק בפארק כלבים וזה חבל כי לא תמיד אני מגיעה לשם... אם החוק היה מתיר אז הייתי עובדת עם בוגו כמה שצריך בשביל ללכת איתו בלי רצועה. לימדתי אותו הרבה דברים אחרים והוא יכול ללמוד בקלות, אני חושבת שאם כל אחד היה עובד עם הכלב על פקודות משמעת בסיסיות גם בבית וגם בחוץ לא היה צריך להגיע למצב של חקיקה בעניין הולכת כלבים ללא רצועה".

רז: "ג'רי ממש כלב טוב, אני לפעמים הולך איתו בלי רצועה בשכונה, כולם מכירים אותו וממש אוהבים אותו, כפי שאת מבינה אני מוכן לקחת את הסיכון, עוד לא תפס אותי פקח, וגם אם יתפוס אותי פקח פעם בשנה וייתן לי דו"ח אני מוכן לספוג את זה למען זה שג'רי יסתובב חופשי ומאושר".

חנן: "אני אילפתי את צ'ארלי והוא ממש מחונך, זה לקח קצת זמן אבל זה ממש שווה את זה, אני חושב שבלי קשר לחוק זו אחריות שצריכה להיות לכל מגדל כלבים, לדעת לשלוט בכלב שלו. בגלל שאני מרגיש בטוח איתו יש אזורים שאני מרשה לו ללכת בלי רצועה והוא תמיד מקשיב לי. אם אני יכול אין סיבה שאנשים אחרים לא יכולים לעבוד עם הכלבים שלהם. "

איריס: "כן זה היה נהדר אם נודל היה יכול ללכת בלי רצועה! הוא ממש שמח כשאנחנו באים לפארק כלבים ואני משחררת אותו. הוא מוציא המון אנרגיה ומשחק עם כולם וזה משמח לראות אותי לראות אותו ככה. הלוואי והיה אפשר ללכת איתו משוחרר אם היו לי את הכלים הנכונים לעבוד איתו על זה בוודאי שהייתי שמחה לעשות זאת".

לסיכום, אני חושבת כי מטרתו של החוק להסדרת הפיקוח על כלבים צריכה להיות פיקוח על בעלי הכלבים ולא על הכלבים עצמם וכאן יש מקום להתערבות של הממשל\החברה האזרחית בדמות קמפיינים ומסעות הסברה שיחדירו את ההבנה כי אימוץ כלב יכולה להיות משימה לא פשוטה הדורשת זמן ונכונות לחנך את הכלב. האחריות האזרחית והפן הביצועי של השתתפות חל על בעלי הכלבים בצורה של לקיחת אחריות וחינוך הכלבים למשמעת.

אשמח לשמוע דעות בדבר החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ודרכים והצעות לייעול.