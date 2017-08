There is no path to happiness. Happiness is the path.

8/2017

פשוט לנשום

לנשום. אוויר נכנס דרך הנחיריים בדגדוג עדין, הריאות מתנפחות ולוחצות החוצה על כלוב החזה. רוח מלטפת והעשב תחתיי משחק איתי. המיינד מפטפט כהרגלו. אם אני מתמקדת על הנשימה, מי זה שמתמקד? מודעות היא ריקה אך מלאה בכל מה שיש. היא פשוט הרגע הזה, המציאות כפי שהיא. סביבי המון עצים ודשא עליו מטיילות ציפורים מצייצות, מצדי שביל המעוטר לאורכו בעמודי תאורה השוטפים אותו באור חמים, ובו עוברים אנשים, כל אחד עם הסיפור שלו, אחד לבד, אחרים בזוג ופה ושם גם מישהו עם כלב. ממרחק ניתן לראות מדרכה וכביש, הרבה מכוניות חולפות משני הכיוונים, כ"כ הרבה אנשים היוצאים לדרך או שבים ממנה, כ"כ הרבה דרכים. סיפורים. ואם נמחק את הקיום האנושי כאן, יישאר לו הטבע. ואם לא הייתה אנושות האם הטבע הזה היה קיים כפי שהוא? כנראה שגם הוא אינו טבע בר אלא מלאכותי, דשא שנשתל, עצים שננטעו. הבזק של דמיון מה היה יכול להיות פה מבלי מגע אדם, מה אולי היה פעם. מה אולי יהיה בעתיד. במקום הזה היו ויהיו אנשים אחרים, בדיוק איפה שאני יושבת. אבל הכל קורה בו זמנית, זמן הוא אשליה. הכל הווה. אין היה ויהיה, הכל כמו אינסוף יקומים מקבילים, שברגע האחד הזה מצטלבים עד שכמעט וניתן להבחין בכך. נושמת עמוק. והמיינד ממשיך לפטפט, ואם במקום הזה לא היו בכלל עצים ודשא, ומה אם אפילו לא הייתה קרקע, מה אם לא היה פה כלום, המקום עדיין היה? מה נשאר? חלל ריק. כמו מודעות ריקה, שבה ניתן להתבונן, וחולפות בה מחשבות, חלקן מילוליות וחלקן ציוריות, וכל מה שבא במגע עם החושים, צלילים וצבעים ותחושות בגוף ותחושות בלב. הכל מתרחש ומתחולל בתוכה, אך כשכל התופעות האלה נעלמות, המודעות עדיין קיימת? מה נשאר עכשיו? אני נשארת מעבר לכל התופעות, אך מי אני? מי זו ששואלת? מי היא? וכשיש תופעות ומחשבות, מי מודעת, מי מתבוננת, מי זו שנשארת? ובשינה ללא חלום, האם היא חדלה מלהתקיים? "להתעורר מחלום זה קצת כמו לקום לתחייה", אני נזכרת שאמר. תוך כדי שבראשי עולה דמותו ומתנגן באוזניי קולו מזיכרוני, אני חושבת כמה מוזר שאני כרגע נמצאת במוחי לגמרי בעבר, באותה שיחה, ללא קשר למתרחש כרגע, ופתאום הכל מאבד אחיזה במציאות. "כן?" שאלתי אז. "לי זה מרגיש יותר כמו מעבר ממציאות אחת לאחרת, מיקום אחד למקביל, רק שלהתעורר מרגיש כמו להתפכח מאשליה. כמו לפתוח עיניים אחרי סיוט ולחשוב, איזה מזל שזה היה רק חלום." מה ההבדל בין זה לבין המציאות? תתעוררי. תתעוררי כבר. תתפכחי מהאשליה. הכל נשמע כ"כ הגיוני, ציפורים מצייצות, ילדים משחקים, גרגור מנועים של רכבים חולפים... מבויים היטב. נזכרתי שכשהייתי מנסה לתרגל חלומות צלולים בעבר הייתי עושה בדיקות מציאות. אתם יודעים, לספור את אצבעות כף היד, להביט בשעון. אני מנסה עכשיו אבל הכל הגיוני. הגיוני מדי. עמוק בתוך האשליה שאלה החיים. שזה ההיגיון, שאנחנו יודעים הכל, שאנחנו יודעים מי אנחנו. ואם לשניה אקח עוד נשימה, והמיינד יחדול לרגע מתהליך סיפור הסיפורים ויפסיק לתייג צלילים ומראות, המציאות תהיה פשוט מה שהיא. מה שאשמע לא יהיה אוושה של רוח או נביחה של כלב, אלא פשוט צליל. ולאט לאט העצים והאנשים יפסיקו להיראות כמו עצמים נפרדים, ויתחילו להיראות יותר כמו ערבוב צבעים אבסטרקטי. אם לא אתייג יותר את הדבר הזה כציפור ואותי כאותי, ואת מה שבנינו כחלל שמפריד בינינו, אם ארוקן לרגע את הספל ואשכח שניה מכל מה שאני יודעת, הכל יראה פשוט אותו דבר. ציור שמן אבסטרקטי על קנבס שבהיגיון של היקום הזה חלקים מתוכו הרגישו נפרדים זה מזה. קרני אור ששכחו שהן פשוט השמש. אבל אני גל באוקיינוס ואני האוקיינוס בגל. נשימה. כשתחושת האני מתחילה להתמוסס, ונשארת פשוט החוויה. אין אני שאוהבת, יש פשוט אהבה. עוד נשימה. ושוב נזכרת בתחושות בהן התמקדתי כשישבתי למדוט, באוויר מטפס במעלה הנחיריים, עוד נשימה עמוקה. נזכרת בידע של המיינד, שבמדיטציה צריך להתמקד ולא לשקוע למחשבות, צריך להשאיר רווח ביניהן לביני, כי הן לא אני. אבל מי אמר שמשהו צריך להיות אחרת ממה שפשוט ישנו? האמת, שלא צריך כלום, לא להתמקד ולא לנסות, לא להתעלם מהמחשבות ולא שום דבר. פשוט לתת לזה להיות מה שזה. המיינד כ"כ רוצה להיות שותף לתהליך שהוא ממציא חוקים וכללים ותוכניות פעולה. אבל לא צריך כלום, "אינך צריך לעשות דבר- תן לזה וזה כבר". נשימה. כשהאמונה במיינד באמת נסדקת, אני מוותרת על מה שמגיע לי לטובת מה שמגיע אליי. נשימה. נזכרתי שכ"כ כאב לי, הרגשתי כ"כ שבורה מבפנים. שנאתי את עצמי. רציתי לשחרר, רציתי לחזור לאיזון, כעסתי על עצמי שלא הצלחתי. האם את יכולה לקבל את זה? לקבל את זה שאת לא מצליחה לקבל? לאפשר למציאות להיות כפי שהיא, להיות נוכחת לכך שזה מה שקיים? כן. איזו ברירה הרי יש לי? זה פשוט מה שיש. If you can't let it go- let it stay. כשהמיינד לא מרוצה הוא מתנגד למציאות כפי שהיא, הוא פשוט מספר סיפורים, וכך נוצר סבל. אבל כשהסבל מפסיק נשאר רק כאב, והכאב חולף מעצמו בסופו של דבר. כמו כל דבר. הכל ארעי. כל התופעות טבען לחלוף. להתנגד אליהן או להיקשר אליהן בתקווה מגוחכת שישארו לעד, זהו סבל. רק אני לא חולפת. אני אותה נוכחות שהביטה במראה לאורך השנים, כשהכל מסביב היה כ"כ שונה כל פעם. אותה נוכחות ניבטה דרך העיניים. אני אותה נוכחות גם כשבחלום אני אדם אחר לגמרי. אותה נוכחות גם כשתחושת הקיום של הbody-mind שלי נימוגה. מי זו הנוכחות הזאת? מי זה שנשאר? מי זה שרוצה לדעת ושואל? מי זה שמודע לשאלות? מי אני? אני לא רוצה ידע אינטלקטואלי, מזה יש מספיק, רוצה לזרוק את כל מה שאני יודעת לפח, ולדעת באמת. לא בשביל להרוות את צימאונו של המיינד, אלא בשביל להיזכר, להרגיש, לשוב הביתה. מי אני?

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Everything. , 22/8/2017 19:36