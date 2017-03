3/2017

Black is the new blue

אייליינר. הקו המושלם שאף פעם לא ימאס. שחור וחד כמעט דוקר. משתדל שלגונן בהססניות על בצורת בטחון העצמי. שחור זה הכחול החדש, שבעברית כמובן פחות מוצלח. איך רציתי רק לצרוח ולמרוח בשחור את הקירות, האנשים, את כל הבעיות, לטאטא אך לשכוח לאסוף ולזרוק בפח שמכיל את כל הריק והשטויות פשוט להיות ולהנות שכחתי איך לחייך אבל איך?