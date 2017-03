3/2017

where do I begin?

אז זה יום שישי אחה"צ. לכאורה יום סבבה, אבל שקט מדי מסביב. שנים של אכזבה אישית מהמראה שלי אחרי חוסר איזון קשה בתפקודי בלוטת התריס ואיזון שלה (סופסוף!!!) + עליה בכולסטרול הרע הביאו אותי להתחיל ללכת לדיאטנית. פעם היה קל. שמירה על קלוריות, פוקדת את חדר הכושר ובום.. ירידה יפה. בגלגול הנוכחי של החיים זה הרבה יותר קשה. קיבלתי תפריט מאתגר עד בלתי אפשרי.. לא לאכול פחמימות בכלל, מה שמשאיר לי בשר, דגים, מאכלי חלב, ירקות ופירות. לזללנית כמוני זה קששששה. מתה על מתוקים בעיקר, אבל גם לחם, פסטות.. קשה. חייבים להיות יצירתיים עם תפריט כזה. וגם חייבים להיות חזקים.. אירועים, פיתויים בעבודה - להתעלם ולזכור שמבאס אותי המשקל שהגעתי אליו. בהתבגרות שלי הייתי שמנה. אם היה לי שקל על כל אחד שאמר לי - חבל, יש לך פנים יפות.. היו לי הרבה שקלים עכשיו. אנשים חייבים לחוות את דעתם, גם כשלא נתבקשו לתת אותה. סופ"ש הכי קשה.. יש פחות הסחות ויותר ארוחות משפחתיות. וגם הצורך לבשל, כי אי אפשר לזרוק פיתה למיקרו ולסגור עניין, פשוט מחרפן. הכיור שלי תמיד מלא בכלים. גם אם לפני חצי דקה שטפתי טונות של כלים, תמיד יהיו עוד בכיור. life's a bitch and then you marry one