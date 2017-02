מלאו כאן את כתובת האימייל

בלוג 1 - היכרות

להיות מעורב פוליטית בקמפוס או לא? בלוג על מעורבות פוליטית בקרב סטודנטים בישראל. בימיים אלו אני סטודנט שנה ב, באוניברסיטה העברית בירושלים. סטודנט לסוציולוגיה אנתרופולוגיה ומחשבת ישראל. כחלק מקורס באנתרופולוגיה פוליטית שאני לומד הסמסטר, קיבלנו פרויקט סיכום. פרויקט הסיכום הינו חקר אישי של נושא שמעניין אותי ושעלה במהלך השנה בכיתה. לאחר שקבלנו את ההגדרה הזאת, קודם כל שמחתי על האפשרות לבצע מחקר קטן על תחום שעניין אותי ונגע בי יותר במהלך הסמסטר, בשונה מכל הקורסים שלקחתי עד כה באוניברסיטה. לאחר ההגדרה של המשימה חשבתי מה מלהיב אותי ולמה אני מתחבר יותר? עלו לי כמה רעיונות במהלך הסמסטר שהתשתנו משיעור לשיעור.. אך לבסוף החלטתי שאני מעוניין לחקור מדוע סטודנטים סולדים מפעילות פוליטית בקמפוס? נושא המעניין אותי במיוחד כמי שלוקח חלק ופעיל בחיי הקמפוס הפוליטיים והחברתיים וחווה באופן יום יומי את הסלידה של הסטודנטים לתחום. בגיל 18 עשיתי מכינה קדם צבאית בחצבה, בערבה התיכונה שם עסקתי במשך שנה בפיתוח מעורבות ומנהיגות חברתית. לאחר הצבא חזרתי להדריך במכינה והתחושה הנ"ל התחזקה בי יותר ויותר, האמנתי בכל ליבי שהגיע לאוניברסיטה העברית ואתחבר לקבוצת סטודנטים שמפריעים להם עוולות חברתיות, שנחבור יחד ונשנה את האוניברסיטה, את העיר ואולי אפילו חלק מהמדינה. אך, הגעתי לקמפוס וגילתי קמפוס עייף מנומנם ומתנצל, הרבה מחברי הפעילים פוליטית היו מתחילים את דברים בהסתייגות בחשש מה מפני ביקורת שבו תבוא עליהם. שאר הסטודנטים שלא לקחו חלק בפעילות פוליטית תיארו בעיני שלל סיבות וגורמים מדוע לא לקחת חלק בפוליטיקה בשלב זה של חייהם. במהלך הבלוג אראיין סטודנטים מהאוניברסיטה העברית ולאחר מכן מקמפוסים שונים בארץ כדי ליצור הבנה רחבה יותר של הסיטואציה האם היא ייחודית לעברית? או שמה נוכחת בעוד קמפוסים בארץ. אעזר בראיונות במאמרים שקראנו במהלך הסמסטר, כך העזר במאמרו של רוזדו רונאלדו "Rosaldo, Renato 1994 Cultural Citizenship and Educational Democracy. " שבו הוא מגדיר אנחנו והם? ואשאל את המרואיינים איך הם תופסים זאת, מי אלו "אנחנו" ומי "הם"? בנוסף העזר במאמרם של אנדרג' קורניק ומפל רזאסה" The Occupy Movement in Zi ˇ zek's ˇ hometown: " במאמר מציגים קורניק ורזאסה דמוקרטיה ישירה, את אופן פעולתה ודרך קבלת החלטותיה, אשאל את המרואיינים האם לדעתם שיטה דמוקרטית כזאת הייתה מעודדת אותם לקחת חלק גדול יותר בעשייה חברתית או פוליטית בקמפוס. חשוב לי לציין שאינני סוקר בצורה מובהקת סטטיסטית אלה במסגרת פרויקט מחקר אישי שמעניין אותי מתוך מטרה להבין את הסיבות של סטודנטים שבוחרים לא להיות מעורבים פוליטית, גם במידה ואוכלוסיית הלא מעורבים קטנה מאוד.

