4/2017

i chew more than i can swallow

בעיקרון אני ועמית יוצאים. אתמול שלחצי לו שאני לא בטוחה שבא לי להמשיך לא בא לי שוב מישהומסגור שצריך לחכות ולקלף קליפות. כבר הייתי שם. ואין לי סבלנות לכאלה. הוא אמר שלבל שזאת רק התחלה ושהוא לא סגור. לא יודעת משהו בגבר שרוצה שאני אשאר למרות שאני רוצה ללכת עושה לי את זה. אז נשיארתי דייט מס 3 שלנו לא היה דייט. קפצתי אליו לכוס יין ליפני השינה. ישבנו דיברנו התמזמזנו היה ברור שאם לא הייתי צריכה לקום מוקדם כבר מזמן היה שם סקס. פשוט אפחד מאיתנו לא רוצה לעשות סקס בפעם הראשונה עם טיימר על הראש. אז נחכה עוד קצת..הכל לטובה. הוא גורםצלי להרגיש טוב עם עצמי. הוא קורא חי בשמות חיבה. והוא גבר. הוא גם גבר נאה שכיף להסתכל עליו והוא גם גבר במי שהוא וזה קצת מדליק. הרבה זמן לא היה לי כזה. במקביל החלטתי לחתוך עיניים. נהיה לי עמוס על הצלחת. אמרתי לגוני..הסטוץ מהמסיבה שהיה ממש ממש חמוד ועשה כלים לפני שהוא הלך הביתה ודיבר איתי ביום אחרי ורצה שניפגש. שלא בא לי להיפגש היום. הוא לא שאל למה אז לא הייתי צריכה לתת לו את האמת הקרה. אולי זה פשוט יתמסמס. ו ..יזמתי שיחת יחסינו לאן עם בחור שלקח את המס שלי בבר לפני שבוע ודיבר איתי כל השבוע בלי כוונה להיפגש. (זה היה לפני שיצאתי עם עמית) אז שאלתי בכנות גמורה. אם הוא בקטע שלי ופשוט ביישן. או שהוא לא בקטע שלי וסתם ממשיך לדבר איתי בלי סיבה הוא ענה שיצא ממע יחסים ארוכה וחיפש להשתובב קצת כשהבין שזה לא מה שאני מחפשת קצת התקשה לשחרר ולא רצה להטעות כי אני נראת לו ממש אחלה. אבל הוא לא במקום הזה של קשר..אז הוא התלבט על זה. אמרתי לו שהכל טוב..ושידבר איתי אחרי שיסיים עם הבילויים. מי יודע אולי טיימינג אחר יתאים יותר. האמת שבטוח שטיימינג אחר יתאים יותר. זהו נקייה מהסחות דעת. בודקת את עמית באמת... שלב הבא בדיקת הכימיה במיטה..זה יכול להיות שלב גורלי

נכתב על ידי , 2/4/2017 21:50