מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 2/2017



RSS: לקטעים

2/2017

ריטלין - נגד ונגד

בגיל 10 בכיתה ה' ההורים שלי ישבו אצל העובדת הסוציאלית והיא הציבה להם תנאי - או שהבן שלכם יקח ריטלין, או שהוא לא יכנס לבית הספר.

ההורים שלי החליטו להוציא אותי מהבית ספר.







בדיעבד, אני יכול להבין למה הם עשו את זה. הנה הסיבות למה אני נגד ריטלין ולמה זה עזר לי להצליח בחיים - דווקא לא לקחת ריטלין : להלן רשימה של השפעות אפשריות הנגרמות ע"י ריטלין, קונצרטה וסמי מרץ דומים: 1. הלב ומערכת כלי הדם:

טאכיקרדיה – הפרעות קצב לב כרוניות.

קרדיומיופטיה – ניוון שריר הלב (ניוון שריר הלב מביא למוות).

יתר לחץ דם (מהווה סכנת מוות לטווח ארוך וקצר).

פרפורים של שריר הלב (palpitations).

כאבים בחזה.

דום לב.

2. המוח ותפקוד מנטלי:

שיבוש והאטה בגדילת המוח.

יצירת תאים סרטניים. (University of Buffallo ).

פסיכוזה, מאניה ומצבים פסיכוטיים של אבדן שליטה.

הזיות (במצב ערנות)של חרקים מטיילים על גוף המשתמש.

אקאטיסיה (Akathisia) – חוסר שקט עצבנות, אי שקט מוטורי בלתי נשלט, בהלה וחרדה.

פחדים מדומים – כגון: תחושות איום, הזיות דמיוניות בעלות אופי מאיים.

הפרעות שינה כרוניות.

נטייה לעצבנות, רגזנות ועוינות קיצוניים .

דיסקיניסיה (Dyskinesia) – פגיעות נוירולוגיות במערכת העצבים המרכזית.

תנועות בלתי נשלטות.

הנפת זרועות.

טיקים, תנועות לא רצוניות של הפה והפנים, תנועות רגליים לא נשלטות, צורך בלתי נשלט בצעידה,

דפוסי התנהגות עצבניים – כגון; מריטת שיער, צביטה עצמית.

נטייה לאובדנות, ניסיונות התאבדות.

כהות חושים, אי –תגובה להתרחשויות סביבתיות.

ירידה קשה בערנות, בלבול.

פגיעה בזיכרון וביכולת הלמידה.

התנהגות רובוטית דמוית זומבי.

אובדן הספונטניות ותגובה טבעית.

התנהגות כפייתית, פעולות החוזרות על עצמן באובססיביות.

חזרה אין סופית על אותם צלילים ועל אותן תנועות.

תסמונת טורט- תנועות או צלילים בלתי פוסקים.

3. פגיעה בתפקוד מערכת העיכול:

אנורקסיה.

שלשולים או עצירות כרונית.

הקאות.

כאבי בטן, כאבי מעיים והתכווצויות.

יובש וצורך בשתיה מוגזמת.

פגיעה קשה בכבד, ובתפקודי הכבד.

עלייה בריכוז הרעלים בגוף.

4. פגיעה הורמונלית, פגיעה בהורמון הגדילה, פגיעה בתפקודים אנדוקריניים (בלוטות) ופגיעה בחילוף החומרים:

פגיעה בהפרשה של הורמוני הגדילה ותפקוד בלוטת יתרת המוח (בלוטה המבקרת על הגדילה וההתפתחות מינית בין היתר).

פגיעה בפרולקטין (הורמון חלבוני), פגיעה בהתפתחות המינית.

אימפוטנציה.

בלימה של גדילה והאטה בהתפתחות.

אובדן משקל.

אובדן תיאבון, פגיעה בוויסות התיאבון.

5. תופעות לוואי נוספות:

ראייה משובשת.

סחרחורות קבועות.

רגישות גבוהה של העור, פריחות.

קוניוקטיביטיס- דלקת עיניים קבועה.

גרדת דלקתית.

6. תופעות גמילה מהתמכרות ומשברי- סם (Withdrawal)

ריטלין פועל בדומה לפעילות הפיזיולוגית של קוקאין. פעולתו נמצאה כחמורה פי שניים. במחקריה של הפרופסור לפסיכיאטרייה- נורה וולקוב, ראש המכון הלאומי האמריקאי לסמים ולהתמכרויות ה-D.E.A . המחקרים פורסמו בשנת 2000 במגזין היוקרתי ביותר ' JAMA ' של האקדמיה הרפואית האמריקנית. חוסר שינה, חלומות ביעותים.

ערעור יכולת התפקוד בשעות הערב.

אובדן שליטה עצמית בשעות הערב.

דיכאון בעת הגמילה.

7. תופעות כפייתיות obsessive – compulsive

התנהגות סטריאוטיפית – התמדה כפייתית בפעילויות חסרות משמעות.

התנהגות אובססיבית – חזרה שוב ושוב על מטלות סרק כגון איסוף חפצים שונים.

נוקשות מחשבתית, חזרה אובססיבית לאותה מחשבה, אטימות, דפוס חשיבה מקובעת

(זוהי תופעת לוואי מרכזית של ריטלין).

מיקוד יתר – אובדן קשר עם העולם.

השמטת התרחשויות מהתודעה.

8. תופעות של הסתגרות ובידוד חברתי

התכנסות עצמית וניתוק חברתי.

דיכוי והתדרדרות כללית באינטראקציה החברתית.

ירידה בתקשורת. ירידה ביכולת החברתית.

יחסי הורים ילדים מדרדרים.

התבודדות משחקית רבה יותר, התנזרות ממשחקים עם ילדים אחרים.

דעיכת הנכונות והרצון למשחקים.

9. דיכוי ההתנהגות

ציות מוחלט להוראות של אחרים.

פאסיביות והתנהגות צייתנית לאחרים.

חוסר שמחה, אפטיות, מופנמות, נטייה לישון, פיהוקים, ערפול חושים ועייפות יתר.

חוסר הבעה רגשית, ירידה ביכולת לצחוק.

חסר מרץ, אדישות, נמנום, מבוכה. בוכה בקלות.

חוסר יוזמה, חוסר ספונטניות. פגיעה בסקרנות.

פגיעה בהרגשת הנאה או ההפתעה.

התופעות מתבססות על יותר מ 300 מאמרים רפואיים, המתייחסים לתופעות לוואי של ריטלין ודומיו. בדצמבר 1999 פורסמה סקירה רפואית מקוצרת בת 35 עמודים בעיתון רפואי international journal of risk and safety in medicine מאת דר' לפסיכיאטרייה פיטר ברגין.

אתר אינטרנט http://www.breggin.com המידע במסמך זה נאסף על ידי ד"ר מיכאל קרונגאוז עבור 'עמותת מגן לזכויות אנוש' על השימוש בריטלין וקונצרטה. מיועד להורים מורים, ילדים, רופאים ואנשי חינוך על מנת לשפוך אור על הנזקים הבלתי הפיכים מריטלין, אדרול, סטרטרה ודומיהם (Methylphenidate) , (Amphetamine) וממריצים דומים.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי זוהר ב. , 24/2/2017 07:48