The Beginning, Or not.

תכתוב הוא אומר לעצמו.. מה אכפת לי בעצם? 4 בלילה.. כוס ויסקי ביד סיגריה ורדיוהד ברקע.. מה לכתוב בעצם? איזה מיושן זה, מה בלוג? זה כזה מביך.. אבל כל כך הרבה שנים שלא כתבתי, מהצבא.. אני לא יודע אם זה מושפעות מסויימת מסדרות(קליפורניקיישן), מטלוויזיה.. או שזה באמת חלק ממני משהו שאני יודע לעשות ומרגיש לי נכון.. אני בנאדם שחושב כל היום.. מריץ מקרים.. חושב על העבר, על העתיד.. על כל מה שניהיה מהחיים האלה, שלי שלכם של כולנו. דור הy דור שאפשר לכתוב עליו כל כך הרבה, וכל כך מעט. יש לי הרבה על מה לכתוב.. על החיים שלי, על כל החוויות ההזויות שעברתי, על ה5 ערים שגרתי בהם, על כל ה19 דירות שעברתי, על ארבעת בתי הספר ש"למדתי" בהם.. על החוויות המיניות שלי, על החוויות שלי מהסביבה, מהמליון מסיבות שהייתי בהם, מהחוויות ההזויות שאני עובר שאני אף פעם לא מצליח להבין איך אני נקלע אליהן.. אני מרגיש שזה צריך לפרוץ החוצה, אבל תמיד שאני חושב על לכתוב... זה מרגיש לי כזה קיצ'י ומוזר, מוזר בצורה שאני מרגיש מובך מיזה. אז בזמן שאני כותב אני חושב, אולי אפרסם את זה ואם מישהו יקרא את זה הוא יתן לי כוח להתחיל את המסע החדש הזה.. לכתוב, להביע כל כך הרבה דעות.. על החיים, על הפוליטיקה, על כל השיתופים המפגרים האלה בפייסבוק, על דעות של אנשים אחרים – קצת לפרוק קיטור.. וסוף סוף לספר את הסיפור חיים שלי, לא בשביל שישמעו אותו.. בשביל עצמי, לתעד רגע, לעצור, לחשוב.. אז ברוכים הבאים.. או שלא, אבל יש מצב שזו תחילתה של ידידות מופלאה. אני מקווה שמחר בבוקר אקום בשעה נורמלית, ואזכר שעשיתי את זה בכלל.. וואלה אני חושב על זה שוב, ודווקא כן בא לי.. אז, נתראה בימים הקרובים, שאולי ארשום משהו שבאמת מעניין במקום הירהורים של אלכוהול ושעה מאוחרת.. God Hates Us All.

