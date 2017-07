7/2017

all i've got is insane

חלומות מוזרים מובילים למחשבות מוזרות, מתכנן את הצעדים בקפידה, צריך לסיים את המטרות לפי הסדר עד היום המיוחל, אם זה יצא כמו שצריך אותי אדלג על כמה שלבים, או לפחות אשנה את הסדר, הגעתי למצב עגום, אני מתבייש להגיד את זה בקול, רק היא יודעת מה עובר עליי וככה זה גם ישאר, נזכר בשיחה מהחורף הקודם, שמח שלא יוצא לי להתקל בו... כמעט, לפחות הנושא ירד מהפרק, אבל בראש הוא עדיין קיים, ברור שזה קיים... הקעקוע הבא ינחם אותי. מפתיע שאני מכור?