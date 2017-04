4/2017

try again and again over and over again

אני יודע שאני קשה עם עצמי, אני מחמיר כמעט בכל דבר, לא מוכן לוותר, אופי קשה, אני יודע... הבעיה היא שהניסיונות שלי יחזרו על עצמן שוב ושוב, לא מוכן להתפשר על פחות ממצויין, על פחות מנהדר, על פחות ממדהים, וזו בעיה רצינית, אני אצייר את הקו הספציפי עשרים פעם או אפילו אצייר מחדש הכל עד שאגיע לתוצאה הרצויה, אני אעבור עיר עיר בחיפוש אחר הרכב שמתאים לי, אחפור על כל נושא ונושא עד שאקבל את הציון המתאים, ואשאר לבד כי אני יודע שאין אף אחת שמתאימה.