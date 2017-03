3/2017

סוף סוף הגיעה השבת,

סוף סוף קצת מנוחה,

אבל למה לעזאזל היא כאן? אין לה בית?

כבר נמאס לי לשמוע את הקול הציפציף שלה.

אתמול מישהו בעבודה חיפש סוכר וקפה, אמרתי לו שיש לי הכל בלוקר,

הוא שאל אם יש לי שם שמחת חיים,

אמרתי לו שאני בחוסר כבר ארבע שנים...

אבל למרות הכל אני חושב שאני בסדר,

שם זין על הכל, על כולם,

מפסיק לעשות בלאגן מכל דבר,

כרגיל המוזיקה באוזניים מנחמת,

משפט אחד קבוע מתנגן לי בראש, שיר שמתנגן בלופים,

מקור הכינוי ומקור ההשראה לקעקוע שיהיה בקרוב:

So can you tell me what exactly does freedom mean

If I'm not free to be as TWISTED as I wanna be