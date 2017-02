תכלה שגרה וקללותיה

2/2017

אחרי פרידה קשה, נניח של שלוש שנים, אתה מגלה שנכנסת לריק, ואקום. אתה מגלה שאינך האדם שהיית לפני מערכת היחסים הזו. שאין לך הובים שאינם משותפים, שנוספו לך כמה שעות לשבוע. ואז כל מה שאתה מייחל לו היא שגרה שתיצוק משמעות, גם אם הדלה ביותר, ליום שלך. סיבה, ולו הדלוחה ביותר, לקום בבוקר. רובנו, הגברים, גם אלו שאינם ספורטיבים מוצאים עצמם לפתע במכון הכושר. מוצאים עצמנו מחפשים חברה בכל מחיר, גם אם חבר בסה"כ שואל אותנו אם בא לנו לקפוץ איתו שנייה לסופר. אחרי תקופה כזו, אתה חושב שחזרת לתלם, שאתה איש חדש. Fake it till you make it .

או אז ידידי, מצפה לך הפתעה גדולה. דווקא שם, בשיפוליה של השגרה החמימה והנעימה, שמעסיקה את מוחך הקודר - הריקנות מעצימה ותופחת. כל המחשבות והרגשות שחשבת שכבר אינם, מוצאים להם בית. מה שהדחקת מהמודע, מסתתר ומחכה בתת מודע. הסכר המדומה שבנית, עתיד לקרוס ולהציף אותך מחדש.

הנה אני לידך, יושב ומחייך. צוחק מהבדיחות שלך. זאב בעור של כבשה, טלאי גדול שמסתיר את החור השחור שפעם פעם בו הלב.