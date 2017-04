4/2017

טובה לי הבדידות מעל כל דבר אחר.

תאהב את עצמך ע"י הפיכה לעצמך.

תזכור להשתפר כל הזמן.



סמוך על עצמך, וזה יהיה בסדר שם בחוץ.



גם אם אתה מעדיף להיות לבדך. אתה לא חייב לשנות...



הכל נחמד. מדיי פעם תמצא מישהו לשיחה טובה.

לנפש פתוחה, ללב קשוב. אפשר לחיות גם משיחות.

אפשר לחיות גם מרגעים קטנים כאלה.



עם חבר'ה שסתם, בדיוק כמוך, רוצים קצת לדבר.

לפרוק. לרבים מאיתנו יש את הרגישויות שלנו בחברה...

אבל אפשר להיות לבד, ואפשר להנות. בדידות היא לא דבר נורא כל כך.

רק צריך לדעת מתי כדאי להפיג אותה.



תקשיב. באמת תקשיב. אתה צריך להתאמץ. אתה תצליח. אל תפחד מהם.

הם באמת לא כאלה נוראיים. אתה תתפלא איך אתה יכול להשפיע עליהם.

ומה שנראה לך לפעמים, כאנשים שמאוכזבים ממך, זה בעצם...לא נכון. לפעמים

אתה יהלום בעיניהם. הניצוץ שלך לא נעלם מהם.



וגם אם תדפוק דבר או שניים, even if you fuck up, זה בסדר.



You have to fuck up a lot, before it gets better. וזה אף פעם לא יהיה מושלם.

אף פעם. אבל זה יכול להיות קצת, יותר טוב ואולי גם הרבה, אם יש לך מזל.

מנוגד לרוח הפוסט.

אבל היי, זה מה שמתנגן היום בזמן הריצה.