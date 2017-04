צבא האמת של דרווין - לילדים גדולים בלבד, 18+

4/2017

I pray that it not be true

and I pray that if it be true

it never become widely known



~ אישה ויקטוריאנית על דרוויניזם

כולם אוהבים את האמיצים, כולם מדברים על היפים.

אופרת סבון של ממש, עתיק ונמשך לנצח,

ובסוף מאבדים עניין, ומוצאים אופרה אחרת.



אך רק למעטים...למעטים אכפת...

מפלפולי הקדמה של החכמים שבחכמים.

שבחכמים. שבטיפשים.

שנאפו יותר מדיי בינם לבין עצמם, ושכחו...

את הבסיס של הבסיסים. קודש הקודשים, הברית החדשה...ביותר.



בין האדם לבין עצמו.

בגאוותם עוד יובילו, את עצמם ואת כולם.

לאבדון. מתכנסים, פנימה.

עוד ועוד ועוד לפנטזיה.

לבריחה.

ודרווין יושב, על העץ. אוכל בננה. וצוחק. מה זה צוחק?

יענו אחושרמוטה צוחק. יורד הוא מעץ והולך לנגב חומוס...

ואז מנגב חומוס בדמשק. וחולם כי זאב יגור עם כבש.

וכי הזאב יאכל עשב, כי הכבש גם הוא בן אדם הרי.

אבולוציה. האם כך הדבר? הכל שקר של הזומבים.



הנה, יושבים הלורדים ומוזגים הם תה אחד לשני,

וטובלים עוגיות ואלה נופלות פנימה מעצלות ובטלה...



ולועגים, הם לועגים וצוחקים כמו שימפנזים לא מפותחים,

עם ועל שימפנזים אחרים! גם הם לא מפותחים!

ודרווין מבין שגם הוא קוף שימפנז לא מפותח מאוד ...

וטעה הוא ולא עבר מספיק אבולוציה הלאה והלאה וקדימה.

וזה ייקח זמן לדרווין כי דפקו לו את הילדות עם שקרים וגדל הוא לבד

בלי הדרכה טובה קרא קרא התאמץ אבל לא מספיק...



היום יוצא החוצה. יוצא לחקור. מבין. פוכח עיניים. משוחח

יש גילויים קטנים.