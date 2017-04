4/2017

dont let me go

כבר עבר חודש מאז שחזרתי הביתה הבית עושה לי טוב להיות מוקפת באנשים שהלב שלי אוהב להיות במקום שגורם לי להרגיש שזקוקים לי. בלימודים קצת קשה, אני רוכבת יותר מדי זמן על הגל של "מצטערת, אני לא מאופסת, רק עכשיו חזרתי מהחילופים" אבל הגיע הזמן לתת בראש הגיע הזמן ליצור. ... הוא שאל אותי אם אני רוצה שיעלם לי מהחיים להעלם איזו מילה חזקה אמרתי לו שכן למרות שאני בכלל לא רוצה אני רק רוצה קצת שקט, שייתן לי רגיעה אני רוצה הזדמנות לאושר מאותו ערב אני חולמת עליו כל לילה חלומות כמו מסרט הוליוודי בדיוק בסצנה של "דונט לט מי גו בייב" בסוף אני תמיד תופסת לו את היד אבל לא מושכת אותו חזרה אליי