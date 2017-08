8/2017

מה שאני אוהבת הוא הרוגע שנפל על החיים שלי. הניקיון של מה שקרה בתקופה האחרונה.

הרעיון שאני יכולה להגשים את החלומות שלי קוסם לי. לא בערך אלא בדיוק.

יש דברים מסויימים שהתגברתי עליהם, ולא רק התגברתי לאורך תקופה כלשהי, אלא זה קרה די מהר.

כיום אני יודעת שהדרך הכי נכונה היא לתת לזה ללכת, לתת להכל ללכת כי אני בעיקרון לא צריכה את זה כלל. אם אני לא צריכה זאת, אין לי סיבה לדאוג או לחפש זאת.

זה בסך הכל נעים. קמים, מארגנים את החדר, עונדים עגילים יפים, שרשרת, צמידים, שמים משהו קטן להתבשל, עושים מדיטציה לחצי השעה הקרובה, קצת לומדים, קצת מריצים סירטונים ביוטיוב.

בואו אספר לכם משהו שגיליתי על עצמי. יש לי תחושה יחסית חזקה שאני די א-מינית. מהחטיבה תהיתי אם זה המצב, וכשאני מחברת את כל החלקים, זה לא שלחלוטין לא מצאתי מעולם שום עיניין בבחורים או בחורות, היה משהו עדין באוויר, רק שהיום, זה היה כה עדין וכה נדיר שזה מרגיש לי כא-מיניות.

כך שאני די תופסת את זה כלהיות משוחרר כי הדברים הם נטו בחירתי שלי. אני לא באמת מחוייבת למישהו או למשהו, לתחושה או לתשוקה רגעית. אני לגמרי בפוקוס. זה כאילו שאני מעל.

זו הסיבה לכך שלפעמים אני מאוד מופתעת כשנמשכים אלי או רועדים. אין לי מושג מה הם מרגישים אבל זה נראה מאוד משעשע, מבינים?

וכשבת מקנאה בי זה לא יותר ממצחיק אותי אם לא מרתיע במידה כי, מה קרה לה? הבחורה השתגעה. סך הכל ניראית טוב, אז מה? מה הסיפור הגדול?

ויודעים, אני לא מפוחדת כי יש אלפי פורומים אם ארצה לא-מיניים, אם אגלה שזה באמת באמת המצב. אולי אגלה שמישהו מסויים כן יכול להתאים לי. אולי זה תלוי גם בקשר רגשי שמביא לאיזושהי משיכה.

אני בטוחה שאלך ללמוד, זה כבר לא בסימן שאלה. כפי שכבר ציינתי, כבר עכשיו יש מכללות שיקבלו אותי, כך שעם פסיכומטרי בטח ובטח אוכל ללמוד, ומי יודע, אולי יום אחד אעבוד כחוקרת או כעובדת מעבדה במחקר כלשהו, אולי אארגן לי בית יפה בפרברים, אוציא רישיון נהיגה, בשונה מאימי. הרי, כיצד אני קשורה לבחירותיה שלה?

אולי אכיר מישהו נעים למחיה ונעים למראה ויהיה לי ממנו בן יחיד?

ואולי אחיה מעל לגיל 100? אולי גיל 95?

למה לי לחשוב על דברים רגעיים ובעיות רגעיות שבעוד כך וכך שנים יעלמו לנצח?

There is no reason...