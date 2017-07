7/2017

היום הזה טס במהירות מסחררת.

הפעם שקלתי את המילים שאני מוציאה מהפה. תסמכו עלי שמדובר בשינוי חיובי.

הרעיון הוא לומר את העיקר, את החשוב, בצורה מנוסחת היטב.

לפעמים יכולתי לספר לכם את המחשבות שלי כשאני עושה משהו, כבדרך אגב. להוסיף מילים מעורפלות, כאילו הן נאמרו בשבילי בשקט.

לא באמת ייחסתי חשיבות לאיכות.

אבל החלטתי לדבר לעיניין ולומר את העיקר בלבד, בנחרצות ובביטחון.

And this made all the difference