7/2017



I'm feeling like falling. I wish to die. There is a lot of pressure on me. I want to quit. I'm giving up. I want to fall so hard that I will never get up again. עייפה מבחינה מנטלית. לא יכולה שלא לבכות. כמה פעמים חשבתי על כך. יש לי תמונות ממצבים כה הזויים שלי. והבכי בעיקר כי אני בת 20, אין בן זוג, אין ילדים, אני לא בטוחה אילו לימודים אני יכולה לעשות, אילו לא. אילו לימודים אני בכלל רוצה. החיים אינם חיים. בגילי לסבתות שלי היו ילדים. אנא שלי הולידה אותי בגיל 21. תמונת המוכרים לי מתנדפת מעלי, אני רוצה לראות פנים חמודות ומחייכות שמסתכלות עלי. אני מרגישה לבד, אני מרגישה תקועה. וזה לא הוגן שלכל חסרות האחריות האלו יש תינוקות וילדים ולי לא. וזה לא הוגן שאני בכלל צריכה להתמודד עם כל מה שאני מתמודדת ושהכל במצב סטטי. וזה לא הוגן שאומרים שאני לא חכמה ובאותה הנשימה עולה להם האיבר שלהם והם מתכווצים. שיעלה להם אצלי במיטה, למה בפרהסיה? קצת מביך, הייתי אומרת. אני לא אוהבת את תקופת המעבר שבין בית הספר לחיים שלאחר מכן, אל החיים הבוגרים. אני לא אוהבת שאיני יודעת מה יקרה. אני כל כך רוצה להקים משפחה ולעסוק במשהו מעניין. נמאס לי ממה שאני שומעת. כל המילים האלו מכוונות כי אין לי חיים משלי. כי אני לבד. וכי אני עוד קטנה. שמעתי על כל מיני אנשים בגילי עם תוכניות נחמדות, פשוטות, ולי אין ולו אחת.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

תגובה אחרונה של ניגודים לעולם חוסן ב-19/7/2017 19:16 << לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Only-Me , 19/7/2017 18:55