פעם הייתה לי רגישות לא מוסברת לכאב. הייתה לי איזו כותרת שליוותה אותי. הייתה לי מטרה להירפא. להירפא מהעבר, להירפא ממעשיי, להירפא מרגשותיי ומתוכן חשיבתי. הייתי עם יד על הדופק על מצבי הרוח שלי. תנודות, נפילות, כן הלאה. אפילו נפלתי להתקף היסטריה כי ביום למחרת הייתה בגרות בהיסטוריה ב׳ והיה לחץ מהצבא בגלל לשכת הגיוס עם כמה מסמכים מהעו״סית. בלילה שלפני הקאתי 4 פעמים, מהלחץ. לא היה לי כח בבוקר ואמרתי לעצמי שאעשה מאמץ ואלך. ידעתי שאחרי האוטובוס יש עלייה של 15 שעה בקצב ההליכה שלי, 20 בקצב רגיל, בשמש, בחום. והגוף שלי מצא פיתרון. שריריי החלו להתכווץ. זה מאוד כאב. במשך זמן רב שכבתי מקופלת. זה נקרא התקף היסטריה, או שלפחות כך בא לידי ביטוי אצלי. כל איברי ובעיקר חשתי זאת בכפות ידיי, היו מכווצים, מכווצים למשך זמן רב. מאוד כואב. אמא שלי התקשרה לרופאה ותיארה את המצב והיא אמרה איזו תרופה יש לקחת כדי שהשרירים יחזרו להיות רפויים. הבגרות הזו נעשתה שנה לאחר מכן בציון 81, כך שיצאנו בסדר. היו לי דברים כמו דיכאונות מסויימים, חרדות מהעתיד, פוביה חברתית מסויימת, אני הייתי מסכמת את זה כנויירוטיות. אני סתם אוהבת לדבר על זה. בלי פואנטה. מצד אחד זה התחיל ולא היה לבחירתי. אבל בהמשך אני בחרתי להמשיך לשמר את התכונות הנוירוטיות האלו מטעמי נוחות. כשדברים לא הסתדרו זה היה כל כך פשוט להפיל הכל לקרשים ולראות חשיכה מול עינייך. זה כמו סוג של פיתרון. אבל התבגרנו מאז וזה לא משרת אותי יותר, ופגיעות העבר התאחו. כך שזה הסוף. בזאת אני אומרת שלום למי שהייתי ולכל מי שנכלל בסיפור חיי הילדה שהייתי. 🌺 Everything is perfect And you can't HURT me anymore Because I choose to kill your image I burn the dark faces And cover all the scars I have a hope and know that I'm strong I will recover and I will survive. So fuck off. You can't touch me. ..

