7/2017



אנשים ואנשות יקרים, חזר לנו מצב הרוח לשבוע חדש ומחודש. וכפי שאתם מבחינים, חזרתי עם עור אחר, עור עבה ואנרגיות עד... תנומת הלילה. השבוע הזה יפתח בחגיגיות ובשמחה. אני רוצה לבנות לעצמי תשתית חזקה. להעניק לעצמי אנרגיה, כח והתלהבות רבה. בואו נתחיל ב-3 דברים חיוביים שקרו היו: השיער שלי נראה ׳מגניב׳ לאחר ששמתי עליו שמן קוקוס לפני החפיפה (ואיזה ריח יש לשמן הזה). הוא הסתדר בצורה הטבעית ביותר שלו. כהה, גלי, ספק מתולתל. לרוב השיער שלי גלי-ישר. למראה הזה אני פשוט לא רגילה וזה יפה וייחודי. הערב הזה. אתם לא רוצים לראות איך אני לבושה. או שרגע, כניראה שכן, אבל אתם בחיים שלכם לא תדעו. רדיו (מהות החיים) ואנחנו מסודרים. אחת השיחות עם אמא שלי. ונרשום עוד דבר אחד, ארוחת הבוקר הטעימה. זה היה סלט מוצלח ומתובל היטב עם פרוסת לחם שחורה וגדולה במרפסת. היה מאוד טעים. ובאותה הגישה אנחנו ממשיכים. תודה על ההקשבה ושבוע מרנין לכולנו 👏🏻👋🏻 וכל מי שינסה להרוס לי את החיוך מוזמן ללכת ו🖕🏻fuck himself on the bed of the hospital. got it?

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Only-Me , 15/7/2017 21:28