3/2017



WOW-Ok.FINE. Whatever. What are you possibly want from me? בחיים לא אבין אותו. הוא חשב שזה הרשים אותי כשראיתי אותו עם ההיא שבאה לשבת שמה ולשרוף את זמנה. הוא חשב שאני מניחה שהיא בת זוג. נניח שהמכוערת בת הזוג שלו, אז מה? למה זה אמור להזיז לי? ואז הם התקרבו ושמעתי את קולה שחשף בעיה כלשהי, וקולו נשמע מאוכזב ממנה. כאילו אסור לה להיות כפי שהיא, כאילו היא צריכה לספק את המניעים שלו, להרע לי. הוא לא מתבייש? במקומו, הייתי רוצה בשבילי את הטוב ביותר. באמת!, אם הוא אוהב אותי, אם הוא אהב אותי, אם הוא נמשך אלי, שיפרגן לי. רוע לב. גועל נפש. ולא, לא יפה. אין לו ערכים, הוא לא נחמד. הוא לא אחד שאפשר לסמוך עליו. הוא לא הטיפוס המשפחתי. הוא לא. לא מה שאני מחפשת. אני לא אוהבת את הסגנון שלו. הוא סוג של עבריין, שקט, הכל מתחת לפני השטח, שרלטן, עם קווי אישיות גבולית. אבחנה ממני, בבקשה.