11/2017

כואב לי הלב. פיזית. אני לא יודעת מה לעשות. אני לא מצליחה להתרומם מהמיטה אבל גם לא לישון עוד. אני נזכרת בבחורה ששלחה מוצג לתערוכת broken relationships וכתבה I didn't know it hurts your actual heart. אני מניחה שהיא מזמן לא מתעוררת לתוך כאב כזה. עברה שנה ורבע רק מאז שראיתי את זה בהלסינקי, גם אני מזמן לא אמורה. אבל יש ימים שהפלסטר המאולתר לא שם. הכתיבה שלי שטוחה אבל הלב שלי נוכח כואב זז נופל מוזר. אני מדמיינת את עצמי בחיים אחרים. אני מדמיינת את עצמי מוציאה את הלב מהמקום כדי שכל זה יפסיק באמת. כל המילים האלה פשוט מגוחכות כל כך על פני היומיום הריק.

אני חוזרת לגלגל את המחשבה על מוות כדי לנסות להירגע. אין לי במה להחזיק. אין לי כמעט חפצים יותר אבל יש לי קופסה מלאה ביומנים ומכתבים ובטח עשרות אלפי קבצי תמונה וטקסט שלא הייתי רוצה שמישהו יראה. אם אני אמות עכשיו אף אחד לא יידע עד שבתחילת החודש בעל הדירה בסוף יתייאש מלהתקשר ויפתח את הדלת. עד אז החתולה שלי תישאר עם הגופה. אמא שלי לא תדע למי לספר כי היא לא מכירה אותי. אין לי פייסבוק ואין לי כמעט אף אחד בנייד. היא תספר לשני השמות שהיא מכירה ואולי גם זה לא. היא תגיד שלא היה לה מושג. לאף אחד באמת לא. אין לי כל כך איך לחשוב על רגשות עצובים ויפים שאנשים ירגישו כשאני אמות, הייתי רוצה להאמין שכן, אבל ברור לי שלא. כשאני למטה אני לפעמים מנסה לשכנע את עצמי באמת בכל זאת להתאבד (כבר), בודקת אם אני מצליחה להתקרב לשם. אני לא יודעת למה לא. אני לא יודעת מה חסר. אין אף סיבה שלא.