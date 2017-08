8/2017

היי לכולם! הכנתי פוסט חדשש~ אני יודע שממש התעכבתי איתו.. בכל מקרה, מקווה שאתם נהנים מהחופש עד עכשיו! 3: ויש הפתעה בסוף הפוסט, אשמח אם תסתכלו ;> ועוד משהו- אם עוד לא ראיתם נפתחה קהילה של מעצבים מישרא בגוגל פלוס! קוראים לקהילה ישראסקוואד, מוזמנים להסתכל ולהשתתף כי היא פתוחה לכולם ^-^

(יש קישור לקהילה ברשימות) באנרונים



















תוצרת אישית // שימוש אישי עם קרדיט סימניות





תוצרת אישית // שימוש אישי עם קרדיט בייסים לכפתורים





תוצרת אישית // שימוש אישי עם קרדיט

פסדים









תוצרת אישית // שימוש אישי עם קרדיט תמונות לעיצובים







תוצרת חוץ // שימוש חופשי טקסטורות גדולות





תוצרת חוץ // שימוש חופשי סטיילים



תוצרת חוץ // שימוש חופשי גיפים תוצרת אישית // שימוש אישי עם קרדיט (Kesha - Woma n ( feat. The Dap-Kings Horns



מדריך לחתימה תוצרת אישית // שימוש אישי עם קרדיט *אין להעתיק את המדריך לבלוג שלכם קודם כל פתחו דף חדש בגודל 215x221 והדביקו בו את הפנג שבו אתם רוצים להשתמש.

אני בחרתי להשתמש בפנג הזה- עכשיו הוסיפו למטה מלבן, סובבו אותו לאלכסון והוסיפו לו צבע שמתאים לפנג שבחרתם. בינתיים זה נראה ככה-

(אם יש חלקים שנראים פחות מתאימים למטה, תחתכו אותם) עכשיו תשכפלו את המלבן (ctrl+j), תהפכו אותו ובמקום צבע, תוסיפו לו את הפאטרן הזה

בינתיים זה אמור להראות לכם ככה- עכשיו תוסיפו כיתוב. למי שרוצה, העלתי קובץ פסד של הכיתוב שעשיתי. להורדת הקובץ לחצו כאן.

בינתיים זה נראה אצלי ככה-

עכשיו תוסיפו שכבה חדשה, תלכו למברשות ותעבירו את המבשרת להגדרות האלה- ותצבעו נקודות קטנות בכל מיני מקומות בצבע שחור. אחרי שסיימתם, תהפכו את הצבעים של השכבה (ctrl+i), ותצבעו עוד כל מיני נקודות במקומות רייקים. אחרי שסיימתם לעשות את זה, תעבירו את השכבה שצבעתם למצב Overlay/כיסוי ואטימות 65%. אחרי זה, תשכפלו ותמזגו את כל השכבות עד עכשיו חוץ מהשכבה שלמעלה (ctrl+alt+shift+e). ותשימו את השכבה שנוצרה לכם בתור שכבה אחת מתחת לשכבה שצבעתם קודם. עכשיו תכניסו את השכבה שצבעתם בעזרת create clipping mask

לשכבה שבה מיזגתם את הכל ביחד. זה נראה אצלי ככה-

עכשיו, תשכפלו את השכבה של הפנג למטה ותוסיפו לה טשטוש תנועה. אצלי זה נראה ככה- עכשיו תשכפלו הכל ותמזגו (ctrl+alt+shift+e) את כל החתימה, תחדדו וסיימתם!



התוצאה שלי- פאן ארטים תוצרת אישית // לא שימוש כלל



*לחצו להגדלה, אני יודע שהם לא נראים הכי טוב :/

פאטרנים

תוצרת חוץ // שימוש חופשי

היי! אז חשבתי לעשות פינת פלייליסט. מה זה אומר? בכל כמה פוסטים (לא בדיוק לפי מספר הפוסט) אני אעלה פינה עם כל השירים שאני שומע באותו רגע להורדה בפלייליסט! זה דיי ברור שאני ממליץ על כל השירים שאני שם/אשים, אבל למי שרוצה לדעת מה הוא מוריד אני שם גם רשימה של כל השירים ככה שאם זה לא הטעם שלכם אתם יכולים לא להוריד :> הפלייליסט של היום: 1. (Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug 2. Miley Cyrus - Malibu 3. Taylor Swift - Today Was A Fairytale 4. (Selena Gomez - Fetish (feat. Gucci Mane 5. Dua Lipa - New Rules 6. (Camila Cabello - OMG (feat. Quavo 7. Little Mix - Your Love 8. Kesha - Learn To Let Go 9. Taylor Swift - Holy Ground 10. Lorde - Perfect Places להורדת הפלייליסט לחצו כאן

עד לכאן הפוסט 3: מקווה שאהבתם ונתראה בפוסט הבאא!