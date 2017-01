i can be anybody, i am wanabi

כינוי: wanabi

לפני כמה חודשים אחדים עזבתי את ישראבלוג, אני חושבת שהסיבה העיקרית לעזיבתי היתה שנבהלתי מזה שאנשים אשכרה מוצאים עניין בבלוג שלי, שעסק בעיקר במסע שלי למצוא זוגיות וחיי מין פוריים. כשהבנתי שאני מצליחה לאט לאט לאסוף קהל קוראים ומגיבים קבועים, זה הפחיד אותי, פחדתי לפרטיות שלי, מפחדתי מכוונות רעות של זרים, בעיקר פחדתי שיחשפו אותי יותר ממה שהסכמתי לחשוף, הגבול כבר היה כל כך מטושטש שהייתי חייבת לעצור הכל בבת אחת ולעשות פסק זמן מהכתיבה וישראבלוג. אבל משהו היה חסר לי כל התקופה הזו, הצורך לשתף לכתוב. בזמן הזה הספקתי המון דברים טובים: להכנס לדירה חדשה עם שותף ולא שותפה הפעם (אחרי 2 שותפות קודמות), להתחיל זוגיות אמיתית וראשונה בחיים שלי-שזה לא מובן מאליו בכלל מבחינתי, להירשם ללימודים, להתקבל, לקבל פידקים ואישורים חד משמעיים מאבא שלי אולי פעם ראשונה בחיי. קצת עליי: וונאבי (בהומור עצמי) עוד כמה ימים אחגוג 25 עדיין מרגישה ילדה - אולי ילדה אולי יותר חכמה ושקולה, אבל ילדה. בעולם אחר הייתי יכולה להיות עכשיו נשואה+1 בעולם אחר גם הייתי יכולה להיות בודדה חלוטין עכשיו ולהחליט שאני כבר בגיל בוגר למדי שאפשר כבר להפסיק לקוות שמישהו ישים עליי בעולם הזה, כיזה לא יקרה, ואולי כדאי לוותר ולהפסיד במירוץ הזה של החיים, אבל זה לא הסיפור וכנראה שיש לי הרבה מזל בסה"כ.. כמו כל ילדה פתטית, תמיד חלמתי על האביר הזה על הסוס הלבן, זה אולי היה החלום העיקרי שלי, הבחור החזק הזה שיקח אותי ויעשה בי כרצונו (נעים כמובן), היתה רק בעיה אחת- רציתי אותו רק בדמיון שלי, איפה שבטוח אני לא אפגע בחיים. למה היה לי מזל בסופו של דבר? כי הציפיות שלי מהמציאות לא היו לא-ריאליסטיות לחלוטין, יש לי נתוני פתיחה יחסית גבוהים במראה החיצוני, הרבה גברים חתיכים לא היו מהססים לשכב איתי. אפילו עופר שכטר (הו גמד מסוקס שכמותך ) עשה לי פעם עיניים כשהייתי חיילת (ואני רציתי שיפסיק להסתכל עליי ושהאדמה תבלע אותי)- תמיד הייתי רזה, היו תקופות ששקלתי 10 קילו יותר ועדיין נחשבת רזה, היו תקופות שהייתי אפילו מכוערת עם שיניים עקומות ופצעונים (בגיל ההתבגרות) , בעיקר תמיד רציתי להיות יפה ושיבחינו בי וזה קרה בערך רק בשנה שעברה, שהחלטתי שאין לי יותר מה להפסיד, וטסתי הכי רחוק שאפשר מכל מה שרע לי, למזרח. אז למדתי על בשרי שמראה בלבד לא ישרת אותי בחיים, זה רק פלטפורמה. להיות נסיכה מתוקה זה נחמד אם את דמות מסרט של דיסני, והאמת היא שאני יכולה להיות נסיכה מתוקה וגם חתולה מיוחמת ועצבנית בו זמנית ומי שיערער על כך יורחק מחיי לצמיתות. הבלוג שלי יעסוק בעיקר ביחסים והניסיון שלי להבין אותם, סקס, מה זה אהבה, משפחה...ותהיות על החיים בכללי הולך להיות כיף בשנת 2017

נכתב על ידי wanabi , 27/1/2017 00:34