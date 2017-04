מלאו כאן את כתובת האימייל

4/2017

who wants to live forever?

אני חסומה. חסומה כבר כל כך הרבה שנים. אני חושבת שלא הבנתי את זה, בכל שנות קיומי לא הבנתי עד כמה אני חסומה מעצמי. עד כמה אינני מתמודדת עם הכאב שבתוכי. עד כמה לא נתתי לו מקום בשנים האלו. וזה הצטבר בתוכי.. או-הו כמה שזה הצטבר. הוא העיר את זה בפניי. והאמת? שאולי גם הצית את זה. אני חסומה בפניו. אני כל כך חסומה, והוא כל כך אינטיליגנט, רגיש ופגיע שהוא מותיר אותי כל כך הרבה פעמים ללא מילים חכמות. רק כעס, עצבים וצעקות. מילים ריקות שאני חותכת איתן את האוויר, ואת הלב שלו והוא? הוא אומר לי שהוא רק רוצה לאהוב אותי, לאהוב אותי כמו שלא אהבו אותי מעולם. ואני יודעת את זה, אני רואה לו את האהבה בעיניים, במילים, במגע, ברגש. אני מרגישה את זה. למה אני לא מצליחה להשתחרר? למה אני לא מצליחה לשנות את הדרך שבה אני כועסת? הוא האמין לי שאני מסוגלת לשנות את זה, אכזבתי אותו. בכל פעם מחדש. הוא עדיין מאמין לי. גם אני מאמינה לעצמי שאני מסוגלת. שאני יכולה. שהנה, התגברתי ואז זה מגיע, הריפיט האינסופי שלי,הבריחה בחזרה לאבולוציה, לאיד שלי, לטירוף שבי. "אבל מה איתו?" שואלות אותי כל החברות שלי. למה את מדברת רק על האשמה שלך? ואז זה הכה בי, אני תמיד אשמה. אני תמיד אשמה. האמנם? ^^^^ אני כבר לא יודעת להגיד אם השאלה היא אשמה של מי זה. האם זה משנה? הוא נפרד ממני. הוא החליט לעשות זאת בגלל שלדעתו, אני לא רואה את הזוגיות הזו לטווח הארוך. אני לא יודעת אם הוא צודק או לא, זו זוגיות ראשונה שלי, זו פעם ראשונה שאני אוהבת, אוהבת לב של אדם אחר ללא תנאים. הוא רואה את האהבה שלי כמותנה, אבל זו לא תהיה הפעם הראשונה שאנחנו לא מסכימים. יש בי פחד מהעתיד. בזה הוא צודק ללא ספק, אבל אני לא יודעתאם הפחד הזה נובע בגללו, כי אני לא בטוחה בזוגיות, או כי פשוט אני מפחדת, וזה היה יכול לבוא לי עם כל אחד. איך אני אמורה לדעת את זה עם זוגיות אחת? כמה שנים שאני איתו, לא מכירה משהו אחר. לא מאמינה שגרמתי לו להפרד ממני. ברקע, Breaking Benjamin, who wants to live forever? לפני שהכרתי את השיר הזה, הוא לא הכיר אותי, עוד לא הספקתי לשרוף אותו ואת הלב שלו. איזו טעות עשיתי.

